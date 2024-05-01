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提試用期8成薪起跳挨批 立委牛煦庭：有意見的人也提版本

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照

國民黨立委牛煦庭等提修正勞動基準法（勞基法）第15-1條，建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%，此事卻遭受批評。牛煦庭今表示，昨下午已修正，也勸有意見的人，請提出自己的版本。

國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥日前舉行記者會，表示將共同提案修正勞基法，進行「試用期法制化」、「自願離職強迫禁止」、「非自願離職證明書發給義務」、「欠薪通報義務」、「欠薪得強制執行」、「休假召回成本補償」及「天災勞工退避權」等七大修正。其中試用期法制化被引發批評。

牛煦庭今說，提修勞基法第15-1條，是因了解勞動實務，有很多試用期造成的勞資爭議，現行法規無規範試用期，按勞動部函釋，連勞動部網站的QA都稱，法無明文的情況下，由勞資雙方自行訂立之。

牛煦庭表示，他觀察到，勞工試用期的薪水較低。另外多久算試用期？自由議定過程中，勞方往往屬於弱勢，所以試用期不一。再者是怎樣通過試用期，順利轉正？考核評鑑標準不明確。

牛煦庭說明最早修法目的，有些勞工在試用期的薪水被打壓，故拋出不得低於應聘薪資8成的樓地板規定。作為立委，法案討論過程當中，維持心態開放是重要的。有人說試用期時的薪水是直接給滿，倘有8成樓地板的規定，會不會反而導致定錨效應，造成損失？他認為此種說法有道理，即便是來自不同政黨的質疑，凡是有道理，就順應民意做合理修正。

牛煦庭坦承想法不夠周延，故昨已提出修正。他說，遺憾的是很多攻擊是惡意為之，即便做了修正，還是被貼標籤，甚至說是抄中共法案。他駁斥，這是完全不可能的事情，立法院的網路連不上大陸網站，做法案研究調查也不會參照大陸法律標準。

牛煦庭特別強調，絕不可能有22K的問題，因在修法草案裡，即便有8成樓地板的規定，也不會低於勞基法最低標準，不曉得為何民進黨未看見法條內容，就自行超譯、曲解。他也奉勸有意見的人，請提出自己的版本，民進黨有這麼多意見，請把修法版本提出，儘速排入立法院衛環委員會，在法案實質審查時攻防，而非透過匿名側翼，曲解法案本意。至於是否乾脆廢掉試用期，他持開放心態，試用期是存在於勞動現場的實務問題，不因勞基法有寫無寫就不存在。

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