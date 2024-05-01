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牛煦庭提試用期八成薪 吳思瑤：抄退步法案令人傻眼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

今天是勞動節，國民黨立委牛煦庭昨提出修正勞基法，明定試用期不應超過3個月，期間薪資不得低於應聘工資80%等，引發低薪討論。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤直呼傻眼，批評藍營新科立委不做功課，提案內容還抄自中國大陸勞動合同法，將退步落伍的法案帶進台灣，但抄也該學習更進步的立法，避免讓人笑掉大牙。

國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥等人提出「勞基法修正草案」，主張建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%。民進黨質疑，現行勞基法並未規定適用期，此舉恐產生定錨效應，讓新進勞工被迫只能領低薪，牛也在昨晚宣布拿掉適用期8成薪規定，回歸勞資合議。

吳思瑤批評，國民黨新科立委不做功課、胡亂提案，修法方案還包裝成照顧勞工，事實上就是捅了馬蜂窩，這也會回應道，此屆國民黨新科立委的任何提案和發言，都一再犯下低級錯誤；更讓人詬病的是，此項提案內容竟複製貼上中國大陸勞動合同法，再作為台灣立法院的提案。

她批評，傅崐萁赴陸團自以為帶來豐功偉業，事實上是小恩小惠、言過其實，換回來的東西根本不值得自吹自擂，要送到花蓮災區的組合屋還沒來，文旦還沒銷出去，但對岸的退步落伍法案卻在台灣重現，難道國民黨法案都是抄來的嗎？自己沒有進一步創建？要抄也請學習更進步的立法，「我想這樣子是笑掉大牙」。

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