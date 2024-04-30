林于倫捲徐巧芯大姑詐騙案 民進黨中評會開除黨籍

刑事警察局追查詐騙案金流，發現男子林于倫成立人頭公司，帳戶交由國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦使用。民進黨中評會今天開會，維持地方黨部決議，無異議開除林于倫的黨籍。

刑事局追查詐騙集團的金流，發現劉向婕夫妻假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，日前搜索拘提3人移送北檢，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。林于倫則曾在2022年透過線上申請加入民進黨。

中評會主委賴瑞隆表示，根據媒體報導，林于倫似乎在線上申請加入民進黨後，還配合國民黨人士攻擊執政黨，這不太像一般的支持者會做的事情；且林于倫入黨途徑與先前也曾加入民進黨的「Lin bay好油」版主林裕紘途徑相同，中常會日前開會時曾針對此狀況做討論，請組織部思考是否有更周延的入黨申請辦法。