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表態不選台南市長 郭國文：謝龍介不是藍營最強棒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委郭國文參選台南市黨部主委，下一步是否參選台南市長備受矚目。郭國文今天接受廣播節目專訪表示，參選公職又擔任黨職，容易落人口實，他沒有打算參選台南市長。對於台南市長選舉，國民黨可能推派的人選，郭國文表示，國民黨立委謝龍介不是最強人選，國民黨還會有最強人選。

郭國文日前登記參選民進黨台南市黨部主委，當天除18位議員到場力挺，民進黨立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員也到場支持，外界普遍認為，郭國文可望順利當選民進黨台南市黨部主委。

2026九合一選舉將會是新任地方黨部主委的首戰，近期民進黨立委陳亭妃、林俊憲都已掛起看板，表態爭取參選台南市長意味濃厚。對於是否會投入台南市長選舉，郭國文今天明確表示，他沒有打算參選市長，雖然自己支持林俊憲，但最終提名人選由初選民調高者出現，

謝龍介參選2026台南市長呼聲高，郭國文表示，如果他是國民黨主席朱立倫，未必會讓謝龍介參選，因為不一定會贏，謝龍介有空戰實力，但陸戰並非最強，國民黨還會有最強人選，絕對不只謝龍介一個人。

國民黨 郭國文

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