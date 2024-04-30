陸海警嗆我海巡 民進黨立委批國民黨熱臉貼冷屁股

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團赴陸後，稱兩岸春暖花開，隔日陸海警宣布金門海域常態化執法，以閩南話要求我方配合，否則後果自負。民進黨立委說，中國大陸不斷採取兩面做法，威嚇手段更擴及文化、經濟，春暖花開與否，取決於大陸對台威嚇會不會結束，不是對個別縣市、個別政治人物的優惠。

民進黨立委郭國文表示，中共從來不會因為任何人訪陸，改變戰略思維，國民黨是熱臉貼冷屁股。對岸不斷用壓迫手段，只會引起更多台灣人民反感，大陸不斷採取兩手策略，一手和，一手戰，和戰之間都由對岸操弄，這些中共的真面目，是國民黨一直無法了解，陷入迷思的所在。

民進黨立委陳冠廷指出，大陸採取兩面做法，一方面軟得更軟，硬得更硬，分而治之，對能接受大陸政策，一個中國原則的立委或政治人物，就給更多經濟優惠，對堅持台灣主體的立委或政治人物，採取威嚇手段，譬如在金門水域或是大陸沿岸毗鄰處威嚇，未來當然還會加強力道。

陳冠廷說，大陸海警利用閩南語威嚇的做法，是延續過往中共治理福建的經驗，如今施壓手段擴及文化、經濟，不只是傳統的軍事手段，春暖花開與否，取決於大陸對台灣的威嚇會不會結束，而不是對個別縣市、個別政治人物的優惠。