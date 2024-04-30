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賴清德接見日本自民黨訪團 期待520後台日加強合作

中央社／ 台北30日電

副總統賴清德今天接見日本自民黨青年局訪團表示，台日兩國是同享民主、自由、人權價值的國家，在區域霸權興起，危及區域和平穩定之下，也面對全球化、全面性數位化的時代，期待520之後，台日加強合作，深化感情也促進雙邊經濟發展、區域和平穩定，創造共榮局面。

副總統賴清德上午在副總統當選人蕭美琴、國安會副秘書長徐斯儉等人陪同下，在總統府接見日本自民黨青年局長鈴木貴子訪問團。

賴副總統表示，台日兩國歷史淵源深厚，人民感情非常好，特別在天災地變中，兩國互相援助，證實台日感情比單純的鄰居要來得好。

賴副總統說，他代表政府與人民感謝日本政府、國會還有社會，在疫情期間對台灣捐贈疫苗的協助，以及這次4月3日花蓮大地震，日本第一個響應對台灣的支持，目前外國捐款也是日本占最大宗，約占60%，非常感謝。

他表示，台日兩國是同享民主、自由、人權價值的國家，在區域霸權興起，危及區域和平穩定之下，也面對全球化、全面性數位化的時代，期待520之後，台灣能夠跟日本有各方面的加強合作，深化台灣與日本人民感情，促進雙邊經濟發展、區域和平穩定，創造台灣與日本共同繁榮的局面。

鈴木貴子致詞時表示，訪台前看了台灣未來一週的天氣預報都顯示下雨，因此非常擔心，但今天天氣晴朗，象徵台日兩國未來前途光明，看到這樣的天氣也放下心，不過，晚上可能下雨，但日本有句俗語「下過雨的土地會更加堅固」。

鈴木貴子對4月3日花蓮地震表達慰問及哀悼，也提及今年1月1日日本能登半島大地震，台灣第一時間伸出溫暖的手，對於台灣的協助與善款，她表達由衷感謝，這就是所謂患難見真情。

鈴木貴子說，總統蔡英文經常提到台日兩國已經形成善的循環，未來兩國關係會更鞏固堅實。

日本 自民黨 賴清德

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