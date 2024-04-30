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電子簽章法三讀 跨境貿易可用電子簽章簽契約

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣力拚數位轉型，逾20年未修的電子簽章法，今日在立法院會三讀通過。圖／聯合報系資料照片
台灣力拚數位轉型，逾20年未修的電子簽章法，今日在立法院會三讀通過。圖／聯合報系資料照片

台灣力拚數位轉型，逾20年未修的電子簽章法，今日在立法院會三讀通過，明定符合規定的電子文件、電子簽章，功能上等同實體文件及簽章，不得因其電子形式否認法律效力，同時增列國際技術標準的技術對接合作，未來國外憑證機構經過許可後，跨境貿易可利用電子簽章簽訂契約。

三讀條文明定，數位簽章為電子簽章的一種類型，使電子簽章與數位簽章關係明確化，而電子文件及電子簽章，符合規定者，在功能上等同於實體文件及簽章，不得僅因其電子形式而否認其法律效力。

三讀條文明定，經政府許可具備憑證機構所簽發憑證的數位簽章，具有「推定」為親自簽名或蓋章的效力；為加強政府對電子文件和簽章的普遍性，行政機關欲排除使用電子簽章法，應以法律排除，並給予過渡期間。

此外，三讀條文也納入藍委葛如鈞所訂的條文，要求主管機關應定期蒐集電子簽章的應用情形，辦理國際法規與市場需求等相關調查或研究，並每年公布。

三讀條文規範，本法修正施行前，行政機關依規定公告排除適用本法者，各該公告自修正施行日起算1年後停止適用。但經主管機關同意者，得展延1次，展延期間2年為限。

電子簽章是指依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者；數位簽章則是屬於電子簽章的一種，指將電子文件以數學演算法或其他方式運算為一定長度的數位資料，以簽署人的私密金鑰對其加密，形成電子簽章，得以公開金鑰加以驗證，並具憑證機構簽發的憑證者。

立法院

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