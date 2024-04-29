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蔡總統官邸見彭蒙惠 橘貓阿才、搜救犬樂樂陪同

中央社／ 台北29日電
蔡英文總統今天下午和「空中英語教室」創辦人彭蒙惠在家中敘舊，難得露臉的橘貓「蔡阿才」被總統抱著，現身跟彭蒙惠打招呼，。 圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天下午和「空中英語教室」創辦人彭蒙惠在家中敘舊，難得露臉的橘貓「蔡阿才」被總統抱著，現身跟彭蒙惠打招呼，。 圖／取自蔡英文臉書

總統蔡英文晚間透過臉書表示，今天下午她和「空中英語教室」創辦人彭蒙惠一起在家中敘舊，由於彼此都愛動物，聊了許多貓貓狗狗趣事，也分享對台灣及英語教學的心得。

從總統臉書發布的照片可看到，難得露臉的橘貓「蔡阿才」被蔡總統抱著，現身跟彭蒙惠打招呼，退役搜救犬「樂樂」也陪同接見。

蔡總統提到，彭蒙惠是她認識多年的好朋友。去年，她特別到空中英語教室送上護照，歡迎彭蒙惠成為正港的台灣人，並感謝彭蒙惠在台灣70多年來對教育的貢獻。當時，也邀請彭蒙惠有空到家裡坐坐。

蔡總統透露，今天下午她和彭蒙惠，還有空中英語教室的人員，一起在家中敘舊，由於彼此都愛動物，聊了許多貓貓狗狗的趣事，也分享對台灣及英語教學的心得。

總統強調，熱愛台灣的彭蒙惠，奉獻精神令人感動，台灣永遠都是彭蒙惠的家，未來的日子，會繼續一起為台灣努力。

蔡總統和彭蒙惠及空中英語教室人員，分享英語教學的心得，也聊了許多貓貓狗狗的趣事。 圖／取自蔡英文臉書
蔡總統和彭蒙惠及空中英語教室人員，分享英語教學的心得，也聊了許多貓貓狗狗的趣事。 圖／取自蔡英文臉書

蔡總統感謝彭蒙惠在台灣70多年來對英語教育的貢獻。 圖／取自蔡英文臉書
蔡總統感謝彭蒙惠在台灣70多年來對英語教育的貢獻。 圖／取自蔡英文臉書

蔡總統強調，台灣永遠都是彭蒙惠的家。 圖／取自蔡英文臉書
蔡總統強調，台灣永遠都是彭蒙惠的家。 圖／取自蔡英文臉書

彭蒙惠 搜救犬 狗狗 空中英語教室 蔡英文 蔡阿才

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