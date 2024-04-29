快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

巨石阻擋大同大禮部落 族人徒手修繕得卡倫步道嘆：人生最慘震災

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，部分落石比一層樓還高，有族人說「這是人生中最慘的一次」。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供
花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，部分落石比一層樓還高，有族人說「這是人生中最慘的一次」。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供

花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，地震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，部分落石比一層樓還高，有族人說，「這是人生中最慘的一次」。今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道，希望政府能協助搶通，早日恢復正常生活。

前往大同大禮部落的得卡倫步道及砂卡礑林道，3日被邊坡巨石滾落壓垮，部落變成孤島，族人在缺水缺電及物資有限下熬過4天，7日被直升機載送下山。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事都姆恩說，這次地震災情，是「出生43年以來最慘的一次」，步道與林道受損嚴重，今天約有15名族人徒手修繕通往大禮部落的得卡倫步道，石頭能清的就清除，讓大家能走上山，之後再來思考如何搶通進入大同部落、災情較嚴重的砂卡礑林道。

都姆恩指出，砂卡礑林道沿線有8至9處有掉下來的巨石，有的比一層樓還高，部落決議集資購買一輛二手挖土機清運石頭，但如何將大型機具運送上山很困難，希望政府協助出動直升機，將機具吊掛到部落，讓清運工作順利進行。

部落約30戶太魯閣族人在山上務農或經營民宿，她說，有些族人山上還有養雞、狗跟貓，每周都要高繞才能回家餵食；農作物因路不通無法運送下山，只能還給大自然，加上部落居民多是中高年齡長者，不願捨棄家園，大家都希望林道能盡快搶通。

花蓮403地震重創大同大禮部落，聯外道路遭巨石阻擋，今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供
花蓮403地震重創大同大禮部落，聯外道路遭巨石阻擋，今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供
花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供
花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

太魯閣大同大禮部落聯外道路全坍 族人生計停擺

單日移出5遺體…花蓮地震已釀16死1155傷3失聯

太魯閣國家公園持續封閉 太管處：修復期無法預估

花蓮大地震9死1038傷失聯48人 秀林鄉和平村、富世村停班課

相關新聞

巨石阻擋大同大禮部落 族人徒手修繕得卡倫步道嘆：人生最慘震災

花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，地震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，部分落石比一層樓還高，有族人說，「這是人生中最慘的一次」。今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道，希望政府能協助搶通，早日恢復正常生活。

廣角鏡／賴清德祈求 地龍別再翻身

副總統賴清德（中）昨出席台北松山慈惠堂「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌（右）等人陪同。賴清...

凌晨1時40分花蓮近海規模5.0地震 最大震度3級

中央氣象署發布第361號顯著有感地震報告，今天凌晨1時40分，在花蓮縣政府北北東方18.5公里 ，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.0地震，地震深度36公里。

中橫便道最快今午開放 郡大林道車輛禁行

花蓮地震後餘震不斷，鋒面還帶來雨勢，原預計昨午開放的中橫便道，又因大面積土石崩落取消通行，公路局中分局谷關工務段表示，待...

地震遊客大減 台東旅宿自救

4月初花蓮大地震，連帶震走不少台東觀光客，訂房率約少3成，暑假旺季訂房也猶豫不決，業者紛推優惠方案自救，平日雙人房1晚含...

震後送暖…五月天要來開演唱會 花蓮振奮

花蓮403地震餘震不斷，13棟大樓傾斜確定拆除，觀光蕭條，五月天主唱阿信昨宣布「下一站花蓮見」，將前進花蓮辦公益演唱會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。