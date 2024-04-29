巨石阻擋大同大禮部落 族人徒手修繕得卡倫步道嘆：人生最慘震災

花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋，地震後居民由直升機送下山，回家的路卻柔腸寸斷，部分落石比一層樓還高，有族人說，「這是人生中最慘的一次」。今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道，希望政府能協助搶通，早日恢復正常生活。

前往大同大禮部落的得卡倫步道及砂卡礑林道，3日被邊坡巨石滾落壓垮，部落變成孤島，族人在缺水缺電及物資有限下熬過4天，7日被直升機載送下山。

太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事都姆恩說，這次地震災情，是「出生43年以來最慘的一次」，步道與林道受損嚴重，今天約有15名族人徒手修繕通往大禮部落的得卡倫步道，石頭能清的就清除，讓大家能走上山，之後再來思考如何搶通進入大同部落、災情較嚴重的砂卡礑林道。

都姆恩指出，砂卡礑林道沿線有8至9處有掉下來的巨石，有的比一層樓還高，部落決議集資購買一輛二手挖土機清運石頭，但如何將大型機具運送上山很困難，希望政府協助出動直升機，將機具吊掛到部落，讓清運工作順利進行。

部落約30戶太魯閣族人在山上務農或經營民宿，她說，有些族人山上還有養雞、狗跟貓，每周都要高繞才能回家餵食；農作物因路不通無法運送下山，只能還給大自然，加上部落居民多是中高年齡長者，不願捨棄家園，大家都希望林道能盡快搶通。 花蓮403地震重創大同大禮部落，聯外道路遭巨石阻擋，今天有15名族人想辦法修繕得卡倫步道。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供 花蓮403地震不僅重創太魯閣國家公園，園區裡的大同大禮部落聯外道路遭巨石阻擋。圖／太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮提供

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