快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

綠營：現有預算挹注花蓮地震重建更快　特別預算不合理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
0403花蓮地震導致天王星大樓坍塌傾斜，現已拆除完畢。圖／聯合報系資料照片
0403花蓮地震導致天王星大樓坍塌傾斜，現已拆除完畢。圖／聯合報系資料照片

0403花蓮大地震及之後多起規模5以上餘震重創花蓮，國民黨立法院黨團提出「0403震災重建條例草案」，要求編列150億元特別預算協助重建。民進黨立法院黨團今天召開記者會，強調行政院已成立專案小組，用現行預算挹注重建更為快速，經費還會更多且可一次到位，特別預算審查反而會拖很久，無法及時將經費挹注災區。

民進黨團今舉行「403花蓮震災復原重建，我們做更好！」記者會，認為藍營所提的震災重建條例草案並不可行，指行政院現在已經成立「0403花蓮地震專案小組」，以現行預算來協助重建更為快速，一切都已經是進行式。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，利用現行預算，包括年度預算移緩濟急、第二預備金、特別統籌分配稅款、災害準備金、賑災基金會，並持續編列後續年度預算，整體經費可上看250億元，不但比國民黨團擬匡列的150億元經費更多，還可以一次到位。

民進黨立委張宏陸也表示，特別條例的審查時間很長，無法及時將經費挹注到災區。

吳思瑤也點出，國民黨團提出特別條例草案，假如在立法院拍板通過，等於未來的行政院長卓榮泰要在國會拿著藍黨團提出的特別條例接受立法院質詢，是非常不合理的。

0403花蓮大地震 民進黨 立法院

延伸閱讀

傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性

黃國昌、范雲院會激烈口角 黃珊珊批民進黨沒禮貌

藍推核電延役 吳思瑤：先解決侯友宜卡核廢料存放的矛盾

藍表決封殺綠國會改革2案 卻引爆黃國昌、范雲口角

相關新聞

藍委訪陸獲具體成果 傅崐萁籲頼清德改善兩岸勇敢承擔

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今與16名一同赴陸參訪的立委在立法院議場舉行「兩岸破冰和平之旅，振興台灣百工百業」記者會。傅崐...

柯建銘批藍委訪陸是「小丑團」傅崐萁反問：賴清德也賣台？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶領16名國民黨立委參訪大陸，大陸宣布開放福建居民赴馬祖觀光及重新開放文旦袖輸陸，民進黨團總召...

家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，不只穿著品牌受到批評，還被質疑「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」對此，她也回應，那台電子琴是別人不要的二手貨，最後才送給她們家的。

藍委批「東廠院」應廢除 監院不接受批評籲以理服人

國民黨立委羅智強上午在立法院司法及法制委員會質詢監察院秘書長李俊俋，指監察委員高涌誠以35年前的舊案約詢當年是基層警官的...

綠營：現有預算挹注花蓮地震重建更快　特別預算不合理

0403花蓮大地震及之後多起規模5以上餘震重創花蓮，國民黨立法院黨團提出「0403震災重建條例草案」，要求編列150億元...

訪陸搶風采 傅崐萁「花蓮王」變「台灣王」？蔣萬安提「8字箴言」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪陸帶回利多，網友戲稱「花蓮王」變「台灣王」，搶走藍營政治人物光環。台北市長蔣萬安今說，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。