綠營：現有預算挹注花蓮地震重建更快　特別預算不合理

0403花蓮大地震及之後多起規模5以上餘震重創花蓮，國民黨立法院黨團提出「0403震災重建條例草案」，要求編列150億元特別預算協助重建。民進黨立法院黨團今天召開記者會，強調行政院已成立專案小組，用現行預算挹注重建更為快速，經費還會更多且可一次到位，特別預算審查反而會拖很久，無法及時將經費挹注災區。

民進黨團今舉行「403花蓮震災復原重建，我們做更好！」記者會，認為藍營所提的震災重建條例草案並不可行，指行政院現在已經成立「0403花蓮地震專案小組」，以現行預算來協助重建更為快速，一切都已經是進行式。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，利用現行預算，包括年度預算移緩濟急、第二預備金、特別統籌分配稅款、災害準備金、賑災基金會，並持續編列後續年度預算，整體經費可上看250億元，不但比國民黨團擬匡列的150億元經費更多，還可以一次到位。

民進黨立委張宏陸也表示，特別條例的審查時間很長，無法及時將經費挹注到災區。

吳思瑤也點出，國民黨團提出特別條例草案，假如在立法院拍板通過，等於未來的行政院長卓榮泰要在國會拿著藍黨團提出的特別條例接受立法院質詢，是非常不合理的。