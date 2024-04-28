陸捐花蓮組合屋 林右昌：花蓮先調查災民意願再考量

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率16位立委訪陸，國台辦昨指願意向花蓮地震災區捐贈組合屋。內政部長林右昌表示，台灣民間捐款、政府經費都充足，若有組合屋需求可以興建，但從九二一地震經驗來看，組合屋興建、居住，背後問題很多，希望花蓮縣政府先調查災民意願，再視實際情況考量。

賴清德上午到台北松山慈惠堂出席「台北母娘文化季米龍開光儀式」，林右昌陪同出席。林右昌在活動過後接受媒體聯訪，針對國台辦捐贈花蓮組合屋需求做出回應。

林右昌表示，403花蓮大地震發生到現在，中央與社會各界都努力在救災，從最初救災到災民安置，接下來要重建，最後還要振興，行政院都有完整計畫，目前已擬定新台幣200億元以上預算，進行災後安置、重建，民間善款捐贈超過14億元，花蓮縣有4到5億元。

林右昌表示，對於災民安置，政府提供的多元方案、租屋或依親，只要有契約都能申請，政府也出面和花蓮民宿、旅館業者洽談，災民也可以住進民宿和旅館。如果還有組合屋需求，也請花蓮縣政府要做完災民意願調查後，再來做相關的工作。

林右昌表示，並不是所有災民都希望住進組合屋，目前調查都還沒完成，也不曉得災民實際需求，這方案花蓮縣政府若有需要，中央政府都可以支援。

林右昌表示，從九二一大地震經驗，組合屋興建、居住，背後也有許多問題，希望花蓮縣政府能夠調查災民意願後再來考量。他強調，民間善款、政府經費都是充足的，如果有組合屋需求，也可以直接來興建，台灣的善心是滿滿的，災民是不是有組合屋需求，應該視實際情況考量。