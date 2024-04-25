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新內閣兩岸人事出線 業界：期待兩岸多交流對話

中央社／ 台北25日電

內閣人事今天發布，邱垂正出任陸委會主委、鄭文燦出任海基會董事長。產業人士表示，期待兩岸往多交流、多對話前進，兩岸議題可以理性討論，所有人都期待兩岸關係和諧。

總統當選人賴清德今天主持記者會，宣布5月20日後內閣人事。海峽交流基金會（海基會）副董事長兼秘書長邱垂正將出任大陸委員會（陸委會）主委；行政院副院長鄭文燦將出任海基會董事長。

全國商業總會理事長許舒博接受中央社訪問表示，台商對於兩岸關係的期待是和諧、緩和，不管是誰擔任總統，相信都是為了國家好；邱垂正曾任陸委會副主委，鄭文燦任職副閣揆期間，對於產業界也有深入了解，相信他們接下來主掌兩岸事務是駕輕就熟。

許舒博認為，兩岸經貿依存度目前仍有30%左右，許多台商在對岸設廠、許多年輕人在對岸工作，期盼兩岸應該多交流、多互動，彼此釋出善意；目前看起來兩岸旅遊有機會開放，台灣可以提早做些準備。

澳門台商聯誼會會長簡廷在對中央社指出，鄭文燦擔任桃園市長期間與台商交流密切，鄭文燦對於兩岸人民團體、商界、學界和文化交流的熟悉度將有助於兩岸三地經貿發展。

簡廷在表示，期待鄭文燦接任海基會董事長後，可推進兩岸交流，為兩岸創造商機，也促進和平，秉持善意對話，建立良好互動關係，「兩岸血脈相連文化根源，攜手合作創造人民安定生活才是人民的福祉與生活環境所需，也是台商最大的期待」。

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