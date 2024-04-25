拜登簽署援以烏台法案 行政院致謝：落實對台安全承諾

美國總統拜登今將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新的援助給烏克蘭。行政院指出，感謝美國國會再次以具體立法行動，落實美國對台的安全承諾，提升台美安全合作。

這項總額950億美元的援助法案中，也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。

拜登說，援助法案會讓美國、世界變得更加安全，並延續美國在世界的領導地位，也給予美國夥伴重要援助，好讓它們能保護自己，抵抗對其主權與公民性命及自由的威脅。

對此，行政院發言人林子倫上午主持行政院會後記者會時說，感謝美國國會再次以具體立法行動，落實美國對台的安全承諾，提升台美安全合作，相關法案再次顯見美方對於維持印太區域和平安全的重視，及對台灣的安全承諾已是美國民主、共和兩黨明確共識。

林子倫說，台灣作為印太區域和國際社會中負責任的成員，將持續與美國在內的理念相近國家與全球民主陣營一同守護民主自由，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平穩定及繁榮發展。