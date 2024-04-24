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中華男籃福音！立院初審國籍法 放寬外籍高專人才歸化年限

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會上午審查國籍法部分條文修正草案等案，內政部長林右昌（右）出席。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會上午審查國籍法部分條文修正草案等案，內政部長林右昌（右）出席。記者曾原信／攝影

歸化球員限制有解了，立法院內政委員會今初審通過國籍法部分條文修正草案，放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留的事實，縮短為連續2年。另為解決黑戶寶寶問題，未來無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化。

行政院提案說明指出，為落實兒童權利公約第七條保障兒童取得國籍權利意旨、加強延攬優秀外國人才就其申請歸化放寬居留年限、對有殊勳於我國者申請歸化免徵國籍許可證書規費等，因此擬具修正草案。

儘管朝野立委認為修正草案內容不夠完備，分別針對國籍法第4條、第5條、第6條、第7條、第8條、第9條及第20條提出修正版本，經朝野協商，初審結果大多數維持現行條文或照行政院提案版本通過。

初審通過條文中，新增無國籍兒少可由監護人社福機關或機構主動協助申請歸化。解決當前無國籍兒少因國安問題無法給予身分，成年後因政府庇護消失，將被迫面臨殘酷的生存問題。

另一方面，有鑑於歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，中華男籃隊2013年迎接「新台灣人」戴維斯歸化，同年馬尼拉亞錦賽助隊8強賽力退中國大陸隊、暌違14年重返4強，2021年阿提諾成第2位男籃歸化球員，但去年阿提諾和中華籃球協會約滿後續約卡關，新的歸化球員又因國籍法，成中華隊硬傷。

這次修法同時放寬外國高級專業人才申請歸化所需居留年限，從現行連續3年、每年須有183日以上合法居留的事實，放寬為連續2年，或曾在中華民國領域內合法居留連續5年以上；未來有殊勳在台灣的外國人或無國籍人，申請歸化時免徵國籍許可證書規費。

若國籍法最後完成修正，未來優秀外籍籃球選手只要來台2年即可以「高級專業人才」名目申請歸化，替台灣在國際比賽爭光。

國籍 外國人 行政院

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