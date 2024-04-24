力推核能延役法案 趙少康：不是為民進黨解套而是為人民

能源問題引發各界關注。中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌與學者今共開記者會，要推動「核子反應器設施延役條例草案」。學者表示，該法條關鍵就是讓核能廠執照屆滿後，可以提出延役申請、並將申請期限規定排除。趙少康則說，黨內目前有些人不希望替民進黨解套，但這是為全民而做，不然選大家當立委做什麼？

趙少康說，藍營許多人認為不要提案，讓民進黨自己解套。從藍軍角度是這樣看，但從全民角度來看，當然會覺得人民何辜？從民眾角度，這個案子應該要提出來。當然，這也只是幫忙解套，如果中央政府不願動作，還是沒有用處，能源政策真的不要「蔡規賴隨」。

郝龍斌指出，台灣最近停電、跳電，發生電力危機不只是台灣一般民眾有感，連外媒彭博社都報導台灣的能源危機。停電斷電主因是民進黨的能源政策，我國電力不足，就是廢核後，電力備轉容量剩下2.8%，合理的備轉容量應該是15%至20%，如果核三停機，還會下降，所以推動修法，最重要的就是不缺電。

國民黨立委王鴻薇表示，今天制定新的條例不是要替民進黨解套，是要幫全民解套，核三廠7月份要除役，不只台灣民眾產業關心，連外媒也有關注。韓國中央日報說過韓國不能重蹈台灣缺電覆轍，日本媒體更點名民進黨總統參選人賴清德應與在野黨合作，外媒都看得到問題，難道民進黨政府瞎了嗎？另外，修法也不能完全解套，因為還有安全審查要由台電、經濟部推動。

國立清華大學原子科學技術發展中心主任葉宗洸說，政府能源政策完全沒準備好，又要非核家園，當然會造成供電危機，今年經濟變好，用電量一定會成長，缺電問題在夏天只會越來越嚴重，政府準備好了嗎？核電廠研議，絕對有其必要性。

國民黨立委牛煦廷表示，和碩董事長童子賢也說過，核能可以是綠能的朋友，而不是敵人。日本發生過核災，大家以為日本會走向反核道路，結果他們後來還修法，放鬆規定，這個與核子反應器設施延役條例草案的精神是相同的。也希望發電政策不要上綱到政治，核能應該去汙名化，期盼法案能盡快排審。

前原能會主委蔡春鴻指出，這次條例重點與內容很簡單，最重要是第一條、第三條。第一條內容是，執照屆滿後，假如需要繼續運轉，可以提出申請延役。第三條提到，希望將申請期限規定排除掉，內容相當簡單。

國民黨立委賴士葆最說，提案過程中，確實有聽到質疑「幹嘛要幫民進黨解套？」但這項提案重點是替「核能」解套。

賴士葆表示，而核安會的審查是一年，而核三在今年7月即將到期。如果參考美國作法，核電廠在延役審查階段，是可以繼續運轉的。他們希望撥亂反正，最重要的是替人民解套。排案討論並不嚴重，不過決定權仍在民進黨身上，最後結果仍得看行政部門。

趙少康補充，選民這次用選票讓藍、白立委數量超過民進黨，不就是希望立委認真做事，國民黨立委要搞清楚，什麼讓民進黨負責？「那選你幹嘛？」生氣歸生氣，但不能讓民進黨將能源搞垮，藍白過半就是要制衡民進黨。