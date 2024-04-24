電費調漲醫院盼凍漲 衛福部：無經費也未做決策

台電日前宣布調漲電費費率，平均調幅約11%，各級醫院急跳腳，認為將增加營運成本造成負擔。政府去年提出，要補貼地區醫院電費，衛福部長薛瑞元今天在立院社福及衛環委員會備詢時說，衛福部並未作出相關決策，這是行政院1000億經費支出，目前沒有討論到要補貼地區醫院以外的醫院層級。

醫院是高用電對象，社區醫院協會率先拋出凍漲電價，台灣醫務管理學會等單位也陸續跟進。醫界日前提出，若電費又調漲，對台灣2萬多家各層級醫療機構，以漲幅10%推估，將增加電價支出約會30億，對整體醫療機構經營會是雪上加霜。

國民黨立委陳菁徽表示，醫院24小時用電，衛福部雖提出補貼地區醫院電費，但區域醫院、醫學中心仍反應電費壓力大，新光醫院統計，電費調整後，每年增加數千萬元電費，加上過去幾年健保點值僅0.8、0.7，院方還要花錢加薪留人，希望部長承諾點值撥補、凍漲醫院電費。

薛瑞元說，健保點值衛福部已撥補去年1至2季，3至4季將循同樣模式撥補；衛福部並未在電費補貼方面作出決策，也沒有相關經費，而是行政院有1000億經費要撥給台電公司，將由該筆經費中支應地區醫院因應電費調升需要的補貼，目前沒有談到區域醫院、醫學中心要如何補貼，未來會再討論。