啓動調查柯文哲任內北士科案 蔣萬安：李四川確實點出問題

針對北投士林科技園區地上權案爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天對蔣市府開砲「如果要罵人，要先講清楚哪裡有問題？」台北市副市長李四川則回應此案給人「大小眼」的感覺；台北市長蔣萬安上午出席台灣人工智慧博覽會開幕典禮受訪指出，李四川確實點出了問題。

柯文哲昨天針對北投士林科技園區(北士科)Ｔ17、Ｔ18兩塊土地地上權案爭議「如果要罵人，要先講清楚哪裡有問題？」李四川昨天說，有沒有弊端還要調查，但跟一街之隔的T16一比較，除了給人「大小眼」的感覺，Ｔ17、Ｔ18租的那麼便宜、還以最低價得標，原則就會受到質疑。

蔣萬安上午受訪指出，李四川副市長的確點出了北士科T17、18的問題，所以市府的態度很清楚，如果有任何的疑慮，就送政風調查「也已經啟動調查」屆時如果有問題，就依法追究，如果沒有問題，當然也還給當事人清白。

另外，媒體也問到台智光的問題，蔣萬安說，之前就已經發文終止有疑慮的警察局監視器的專案合約，也已經終止，接下來台智光要主張權利，就進到爭議調解的機制，市府已經成立了跨局處的調解小組，後續就是依照相關的程序來進行。

至於昨天媒體報導，現在台智光他的董座或其他人涉及其他相關的可能違反證交法的案外案，也都會持續關注。媒體追問，有可能廢母約？蔣萬安說，事實到哪就一定處理到哪，都會持續關注。