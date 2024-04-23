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大法官今辯論死刑合憲否 賴士葆：死刑違憲極可能發生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大法官今就死刑是否合憲召開辯論庭。國民黨立委賴士葆指出，大法官做出死刑違憲解釋，極可能發生，是大法官要獻給蔡英文總統的卸任禮物。記者屈彥辰／攝影
大法官今就死刑是否合憲召開辯論庭。國民黨立委賴士葆指出，大法官做出死刑違憲解釋，極可能發生，是大法官要獻給蔡英文總統的卸任禮物。記者屈彥辰／攝影

大法官今就死刑是否合憲召開辯論庭。國民黨立委賴士葆指出，大法官做出死刑違憲解釋，極可能發生，是大法官要獻給蔡英文總統的卸任禮物。國民黨立委柯志恩更稱，蔡英文留了37個死刑犯給準總統賴清德處理。

針對大法官就死刑合憲與否召開辯論庭，國民黨立委陳玉珍說，大部分民意不支持廢死，這些死刑犯已經被判定讞，因連身條款，已經拖延很久。政府不能多年來一直用程序拖延，應該要遵行法律規定， 在大法官做成解釋前，應做的事情就要做，該執行就要執行，不然國家、社會沒有公平正義存在，大法官應要體察民意，做出釋憲決定時，應了解民意是什麼。

賴士葆說，37名未執行的死刑犯都是罪大惡極的，廢死團體強調加害人的人權，沒有想到被害人人權如何保障。台灣8成左右民意反對廢死，希望大法官把這點認真思考，不要只迎合上意，因民進黨整體方向就是廢死，賴士葆擔心大法官是否作出政治上的解釋。

賴士葆批評法務部把爛攤子推給大法官，推給憲法法庭，死刑犯不執行，還可以非常上訴、再上訴及訴諸憲法法庭，這是法務部的內規規定，法務部次長還有類似說帖，告訴大法官尊重8成民意。感覺是在唱雙簧。明明是法務部改行政命令就可以，可以馬上執行，不改也不要修法，推給大法官，大法官才有著力點。

賴士葆表示，大法官的任命全部是來自於蔡英文，綠油油的一片，觀察上意，社會非常擔心大法官做出的解釋迎合上意，違反民意，一定會引起民意反撲。做出死刑是違憲的解釋，極可能發生，是大法官要獻給蔡英文的卸任禮物。

柯志恩今午接受專訪時也轟，民進黨不敢直接站出來講廢死，拐彎抹角，蔡英文留了37個死刑犯給賴清德處理。賴清德一定會全部丟給大法官，既然已經做成解釋，尊重憲法解釋。前提應該是三審定讞，都要罪證確鑿，不要有冤案、冤獄。

大法官 死刑 蔡英文

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