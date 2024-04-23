柯文哲嗆北士科要罵先找出問題…蔣萬安回擊表明態度

對於台智光、京華城、北士科等三大案，台北市長蔣萬安昨天表示，「沒有什麼不敢查」，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天受訪反擊蔣，表示「要罵的話請先找出問題？」蔣萬安今再回應，北士科T17、18當時決策過程有疑慮，包含地上權標售權利金、單坪價格等，前任市府應該會有清楚的答案，但就現任市府的立場來講，就是啟動政風調查。

蔣萬安今天上午視察防汛演練受訪表示，對於北士科T17、18，當時的決策過程是有疑慮的，包含地上權標售的權利金、單坪的價格也有一些質疑，這到底有沒有問題，前任市府應該會有清楚的答案，但就現任市府的立場來講，就是啟動政風調查，政風也已經啟動調查，這個部份他相信，有問題調查清楚，該怎麼辦就怎麼辦；查沒有問題，也還當事人清白。

另外，對於台智光案，北市議員黃瀞瑩也質疑，她詢問北市政風處長表示並沒有要啟動台智光案的行政調查，因為檢調已經再查，不過媒體今天也問蔣萬安，檢調查的是行賄弊案刑事責任部分，行政調查才能查得出在前市府到底在行政上有沒有行政疏失。到底政風有沒有要查，議員也反酸是「類查弊？」

蔣萬安說，議員可能有些誤解，其實台智光案政風是最先開始啟動相關調查，到一段落之後蒐集相關證據，所以移送檢調進行偵辦，現在都還再進行檢調偵辦當中。至於其他各界關心的案子，他已經請政風來進行調查，政風也都已經啟動相關調查的作業。

蔣萬安再度重申，其實在這當中，外界有疑慮，調查如果發現有問題，依法該怎麼辦就怎麼處理、就怎麼辦。如果調查之後，沒有問題，當然我覺得也是還給當事人清白，也就是所謂不冤枉，但也絕不縱放。