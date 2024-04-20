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綠營新北主委改選...派系相爭、基層不安 正國會轉低調

聯合報／ 記者張曼蘋李定宇／新北即時報導
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人皆被視為2026新北市長熱門人選。圖／本報資料照片
內政部長林右昌（左）、立委蘇巧慧（右），兩人皆被視為2026新北市長熱門人選。圖／本報資料照片

民進黨新北黨部主委選舉昨登記截止，從正國會前立委余天選了又退，最後僅蘇系立委蘇巧慧一人，外界懷疑是否有黨主席賴清德介入。民進黨派系均認為，以賴的性格不會輕易介入，卻也造成派系競逐激烈。正國會基層一度瀰漫不安氛圍，目前派系更是轉趨低調，以退為進劍指2026。

蘇系人士表示，賴清德鮮少輕易介入選務事情，余天宣布選、又宣布不選，中間時間相當短，若賴介入主委選舉情事，多少一定都會傳出風聲，以賴清德的角色，勸退誰都不對，賴也不需要這樣做。

黨內人士則認為，目前局面可以嗅出新北各派系結盟選邊站的態勢；另正國會掌門人林佳龍現職總統府秘書長，未來接任外交部長，而內政部長林右昌傳將接民進黨秘書長等，正國會要角都接黨務工作，如此也限縮地方選舉能量。

正國會人士坦言，比起賴，可能行政院前院長蘇貞昌對新北的影響力還比較深，蘇系早就提早運作，如今唯一抗衡蘇系的正國會，也少了小英系統的支持，只能靠自己，比較起來，賴清德除了台南外，布局的還是著重在國會，因為林佳龍、林右昌受限人事安排，相較蘇系在主委這局確實有受到限縮。

該人士表示，起初基層多少有些許不安，但隨著林佳龍等內閣人事陸續公布，有稍微「堵住嘴」，近期正國會要角們也轉為低調，雖說是以退為進，但其實也是「被動」轉為先觀察周圍態勢，才能有下一步決定，只是確定的是新北市長選戰這局，不會缺席。

總統府秘書長林佳龍將任外交部長。圖／本報資料照片
總統府秘書長林佳龍將任外交部長。圖／本報資料照片

正國會 民進黨 蘇巧慧 賴清德

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