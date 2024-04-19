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民進黨台南黨部主委選舉賴清德介入？藍營稱路人皆知

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
民進黨台南黨部主委選舉地方盛傳賴清德介入，賴清德子弟兵郭國文登記參選主委，大批穿著和林俊憲聯名的市議員到場聲援。記者周宗禎／攝影
民進黨台南黨部主委選舉地方盛傳賴清德介入，賴清德子弟兵郭國文登記參選主委，大批穿著和林俊憲聯名的市議員到場聲援。記者周宗禎／攝影

民進黨台南市黨部主委改選領表登記今天截止，因黨部主委牽動2026市長布局，賴清德嫡系立委郭國文角逐主委，藍營普遍認為賴清德「插手痕跡明顯、路人皆知」；綠營地方人士則說法不一。

綠營台南市黨部主委將於5月26日改選，因是賴清德本命區，備受矚目，但地方盛傳的「派系大戰」並沒有浮上檯面，原本地方看好參選的正國會，立委陳亭妃表態不派人參選，但強調市黨部主委是「把餅作大號召、服務黨員，而非服務某個人」，藍營人士認為「她的話還是沒有說死」。

有藍營黨員表示，「賴清德雖然維持表面上的中立，但有沒有介入，大家心知肚明」。他說，有參選主委的人跟他不熟，進門第一句話就說「賴桑拜託我來的」。

國民黨市議員蔡育輝指出，黨內下屆市長熱門人選立委林俊憲不可能自己出來選主委，不參選市長的新潮流立委郭國文沒有道理出來選主委。但這一段時間不時「合體」開記者會、跑攤四處拜訪黨員，大陣仗投入主委選舉，身為賴清德子弟兵，不可能沒有賴清德指示運作。

他表示，許多原本不屬於新潮流系統的地方人士民意代表，甚至之前和無黨籍國民黨合作的，現在都靠向新潮流，賴清德在幕後運作介入地方上路人皆知，沒有什麼好否認的。

國民黨 新潮流 賴清德

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