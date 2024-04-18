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朝野為是否審查綠國會改革法案激烈攻防 藍批浪費時間

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院司法法制委員會今天議程為審查民進黨團「立法院職權行使法部分條文修正草案」，藍綠黨團為了今天是否需要逐條審查，發生激烈攻防。記者張睿廷／攝影
立法院司法法制委員會今天議程為審查民進黨團「立法院職權行使法部分條文修正草案」，藍綠黨團為了今天是否需要逐條審查，發生激烈攻防。記者張睿廷／攝影

立法院司法法制委員會今天議程為審查民進黨團版本「立法院職權行使法部分條文修正草案」等國會改革法案，藍綠黨團為了今天是否需要逐條審查，發生激烈攻防。國民黨認為15日就已經討論過該草案，今天是「浪費時間」；民進黨團則認為，國民黨當時提案都不說明，強勢碾壓，是國會史上最黑暗的一天。。

立法院司法法制委員會1５日審查國民黨團、民眾黨團及藍、白立委提出的國會改革相關法案，因朝野無法達成共識，國民黨籍召委吳宗憲裁示所有條文全部保留送出委員會交朝野協商，不過，民進黨團版本已尚在復議期間未在15日時排審，今天才被排審。

對於今天是否應該對民進黨團版本逐條審查，國民黨林思銘首先發言，他說，15日審查國民黨團版本時，大家已充分討論，因為沒有共識，所以全案送出，保留協商。民進黨版本雖來不及送審，但可以併案協商，今天是重複討論，可以預期最後還是出委員會，進入併案協商，是不是可以別「浪費時間」來逐條審查。

民進黨立委吳思瑤表示，任何法案都不應被丟包，併案討論就是最能夠提升議事效能、問政品質的方式，包括國民黨立委羅智強、翁曉玲等人也都有提案。林思銘的發言，正代表15日審查時，國民黨團的處置是不夠周延的，逐條不審查，就是在國人面前提出最差的示範，今天絕對不能重蹈覆轍，每個條文都要讓立委討論，絕不會浪費時間。

民進黨立委柯建銘表示，國民黨、民眾黨提案都不說明就強勢碾壓，這是國會史上最暴力的一刻，他15日一直說，羅智強、翁曉玲的版本尚未送出，有差這一天嗎？況且，民進黨版本的立法院行使法修了24條，國民黨僅有12條，怎麼會重複呢？如果沒談好，未來到院會如何處理？

國民黨立委謝衣鳯認為，最重要的癥結是國民黨司法及法制委員會召委吳宗憲在15日已經排審，國民黨的版本絕對不怕民進黨來比，而是同一個法案，讓不同召委處理，就會有不同意見，為什麼過去會有慣例，同個法案由同個召委來排？就是希望法案有一慣性，為什麼不等下一次吳宗憲擔任召委時再來排案？民進黨司法及法制委員召委鍾佳濱回應，每個委員會都有自己的慣例，司法及法制委員會並無限制。

羅智強接著上台痛批，他的法案並無被丟包，自己的法案就是民進黨2016國會改革法案，這個案子被民進黨丟包了8年。他忘不了過去8年，民進黨碾壓在野黨直接表決的行為，民進黨如果真的如此在乎國會改革，就不要「落隊」說別人丟包。

柯建銘反批羅智強是東施效顰、拾人牙慧。柯說，「你不是完全抄，我們怎麼會動刑法？」2016年沒有國民黨立委嗎？國民黨一直存在，有沒有提出來？這什麼邏輯？

藍綠立委接續上台爭論，民眾黨立委黃國昌並未申請程序發言，經過雙方多次交鋒，會議才終於順利進行，進入質詢時間。

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