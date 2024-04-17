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藍委許宇甄：寧相信有鬼 不相信蔡英文說的穩定供電

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。聯合報系資料照片

桃園市昨晚跳電，上萬戶受影響，國民黨立委許宇甄今天指出，4月15日才發生北台灣大限電危機，16日下午和晚上，桃園市竟發生大停電事故，上萬戶夜間無電可用，「寧可相信世上有鬼，也不相信蔡英文說的穩定供電。」

台電說桃園跳票是饋線電驛動作跳脫，電纜線老舊不良所導致，許宇甄質疑，為什麼未能及時更新老舊電纜線？為什麼無法及時更新饋線設備？

許宇甄認為，台電連續兩年購買燃料成本超過6100億元，導致台電連連虧損，無法及時更新纜線和設備，一切都跟錯誤能源政策有關；錯誤能源政策造成台電財務吃緊，導致電力維修的基礎無法到位，全台各地跳電意外頻繁發生。而從台電再生能源系統裝置容量來看，105年為432.1萬瓩，112年1708.6萬瓩，增加4倍；綠能購電花費從105年97.4億，111年588.7億元，112年900億元，一路飆升的綠能購電費用，民眾都在問，花這麼多錢購買綠電到底爽了誰？對綠友友到手的利益就是不願意砍嗎？

許宇甄表示，綠電無法作為基載電力，燃煤電力從零到滿載發電至少要八小時，天然氣電力滿載發電也要3小時，這些電力要配合光電每天升降載，勢必會對老舊的電力系統造成負擔，無法改善這個問題，民眾就須隨時面對限電、停電危機。

許宇甄強調，今年夏季還沒開始，高雄、台中、桃園陸續發生設備不良導致的停電事件，賴清德政府若不檢討錯誤的能源政策，工商企業界和社會大眾仍需常面臨停電、缺電恐懼，總不能天天打電話要工業用電大戶自己發電、自主限電吧。此外，歐美商會一再示警台灣供電脆弱，不利工商投資，停電、限電對全國民生和經濟影響極大，台積電新廠和相關AI科技產業的用電需求大，民進黨政府不能置若罔聞，錯誤能源政策一定要改。

停電 台電 許宇甄

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