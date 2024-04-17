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桃園昨上萬戶停電 賴士葆：非核神主牌在、穩供電不可能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對昨日桃園地區總計有上萬戶停電，國民黨立委陳玉珍今說，這是新的經濟部長、賴政府520上任後即將面對的問題，再也不能用騙的方式，告訴民眾不缺電。記者屈彥辰／攝影
針對昨日桃園地區總計有上萬戶停電，國民黨立委陳玉珍今說，這是新的經濟部長、賴政府520上任後即將面對的問題，再也不能用騙的方式，告訴民眾不缺電。記者屈彥辰／攝影

桃園地區昨天有上萬戶停電，引發缺電疑慮。國民黨立委賴士葆今天表示，這是準經濟部長郭智輝上任的挑戰，準閣揆卓榮泰稱要穩定供電，但能源政策不調整，非核神主牌還在，說的就是空話。

國民黨立委陳玉珍說，桃園有上萬戶停電，這是新的經濟部長、賴政府520上任後即將面對的問題，再也不能用騙的方式，告訴民眾不缺電。4月已經開始有限電、跳電的情形，期待賴團隊的新經濟部長還沒上任前，就要趕快開始了解情形，到了6、7、8月非常熱的時候，不要造成危機。跳電是挺麻煩的，不只包括民生經濟，還有醫療、衛生等各方面都有影響。

賴士葆說，本月15日台電發電一時備載容量不足3%，遠低於規定的10%到15%備載容量，差點北台限電，因台積電等民間企業幫忙發電，才撐過來。昨天是桃園地區有上萬戶限電，很明顯是電不夠。

賴士葆提到，有人講說因為花蓮大地震，導致和平電廠不能運轉，但這只是一部分原因，其他的電可以調度，且現在才4月，還沒有特別熱便已經缺電、限電，沒有電才限，不然為何限電？7月核三廠的一號機要除役，到目前為止，沒有任何訊息說要想辦法延役，也沒有聽到行政部門或執政黨立委要提出相關法案。

賴士葆強調，國民黨團較積極，且看到國家需要，有委員已經提出延役，還需要進一步討論。郭智輝上台後，最大挑戰是缺電問題，卓榮泰也說「未來穩定供電是對經濟部跟團隊的要求」，但是能源政策不調整，非核神主牌還在，卓說的就是空話。

國民黨立委賴士葆今表示，準經濟部長郭智輝上任面臨缺電挑戰，準閣揆卓榮泰稱要穩定供電，但能源政策不調整，非核神主牌還在，卓說的就是空話。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委賴士葆今表示，準經濟部長郭智輝上任面臨缺電挑戰，準閣揆卓榮泰稱要穩定供電，但能源政策不調整，非核神主牌還在，卓說的就是空話。記者屈彥辰／攝影
台電15日有4部發電機組密集跳機，險些釀成北台灣大停電。圖／聯合報系資料照片
台電15日有4部發電機組密集跳機，險些釀成北台灣大停電。圖／聯合報系資料照片

賴士葆 限電

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