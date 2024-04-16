科索沃前總理率團訪台 將見賴清德、參訪竹科

科索沃前總理霍蒂率團訪台，外交部今天表示，訪團將晉見副總統賴清德，並參訪新竹科學園區，就台科關係、國會合作、雙邊經貿科技等領域廣泛交流，台灣與科索沃同處捍衛自由最前線，樂見理念相近夥伴拓展交流合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領跨黨派國會議員及重要企業代表共7人於16日至20日訪台，成員包括「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席安博旭（Artan Abrashi）、外交委員會議員卡德莉雅伊（Time Kadrijaj），以及前副總理司爾曼奈（Driton Selmanaj），外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，訪團將晉見副總統、總統當選人賴清德、拜會行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、接受外交部長吳釗燮款宴、拜會經濟部及中華民國對外貿易發展協會，並參訪新竹科學園區及重要醫療機構，就台科關係、國會合作、雙邊經貿、科技、醫療衛生等各領域進行廣泛交流。

外交部提到，科索沃國會於2021年成立「科索沃-台灣國會友台小組」，是西巴爾幹地區國家第一個成立的國會友台小組。此次訪團是繼去年3月科國國會議員首次訪台後，再度有跨黨派國會議員來訪，以具體行動支持雙方推進友好關係。

外交部強調，台灣與科索沃同處捍衛自由的最前線，共享民主價值理念，積極爭取國際參與空間，樂見理念相近夥伴拓展各個領域交流合作，共同追求區域和平穩定，增進民主韌性與進步繁榮。