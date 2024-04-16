快訊

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

幸運兒是你嗎？大樂透1億元開在「這縣市」國定古蹟附近

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

科索沃前總理率團訪台 將見賴清德、參訪竹科

中央社／ 台北16日電
科索沃前總理霍蒂（左4）16日率領國會跨黨派議員及重要企業人士訪台。圖／外交部提供（中央社）
科索沃前總理霍蒂（左4）16日率領國會跨黨派議員及重要企業人士訪台。圖／外交部提供（中央社）

科索沃前總理霍蒂率團訪台，外交部今天表示，訪團將晉見副總統賴清德，並參訪新竹科學園區，就台科關係、國會合作、雙邊經貿科技等領域廣泛交流，台灣與科索沃同處捍衛自由最前線，樂見理念相近夥伴拓展交流合作。

外交部晚間發布新聞稿表示，科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領跨黨派國會議員及重要企業代表共7人於16日至20日訪台，成員包括「科索沃-台灣國會友台小組」共同主席安博旭（Artan Abrashi）、外交委員會議員卡德莉雅伊（Time Kadrijaj），以及前副總理司爾曼奈（Driton Selmanaj），外交部表示誠摯歡迎。

外交部指出，訪團將晉見副總統、總統當選人賴清德、拜會行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、接受外交部長吳釗燮款宴、拜會經濟部及中華民國對外貿易發展協會，並參訪新竹科學園區及重要醫療機構，就台科關係、國會合作、雙邊經貿、科技、醫療衛生等各領域進行廣泛交流。

外交部提到，科索沃國會於2021年成立「科索沃-台灣國會友台小組」，是西巴爾幹地區國家第一個成立的國會友台小組。此次訪團是繼去年3月科國國會議員首次訪台後，再度有跨黨派國會議員來訪，以具體行動支持雙方推進友好關係。

外交部強調，台灣與科索沃同處捍衛自由的最前線，共享民主價值理念，積極爭取國際參與空間，樂見理念相近夥伴拓展各個領域交流合作，共同追求區域和平穩定，增進民主韌性與進步繁榮。

外交部 科索沃 議員

延伸閱讀

紐西蘭國會團訪台 疾呼「美中角力不能忽視地區聲音」

綠高市黨部主委改選 湧言、新潮流、正國會人選全曝光

台灣關係法45年 外交部：台美已成關鍵安全經濟夥伴

黃循財將接任新加坡總理 外交部盼寫台星新篇章

相關新聞

黃曙光證實請辭潛艦小組召集人 「無關任何政治因素」

國造潛艦「海鯤號」正在進行泊港測試，傳出國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光辭去相關職務，他本人晚間發布聲明表示，請辭原...

楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

基隆市長謝國樑今天宣布，民眾黨前發言人楊寶楨5月起將擔任基隆「政策推廣大使」，民眾黨主席柯文哲雖說「這跟藍白合無關」，但...

科索沃前總理率團訪台 將見賴清德、參訪竹科

科索沃前總理霍蒂率團訪台，外交部今天表示，訪團將晉見副總統賴清德，並參訪新竹科學園區，就台科關係、國會合作、雙邊經貿科技...

紐西蘭國會團訪台 疾呼「美中角力不能忽視地區聲音」

紐西蘭國會跨黨派友台小組近日訪台。對於美中之間在太平洋地區的角力，友台小組共同主席莉里（Ingrid Leary）認為，...

影／致詞晚10分鐘自曝「遲到小插曲」 蕭美琴：非常抱歉

準副總統蕭美琴今天傍晚到台中，參與台中市商業會員代表大會，遲到10分鐘。她在致詞前先為遲到，向在場600名會員，以及交管...

應對跨國資安問題 紐西蘭訪台議員：盼與台合作AI技術

近年跨國資安問題受矚，正在訪台的紐西蘭國會議員訪團成員今天表示，許多國家出現在地協力者，必須以相關技術及法規予以對抗，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。