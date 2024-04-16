台灣關係法45年 外交部：台美已成關鍵安全經濟夥伴

今年是台灣關係法45週年，外交部今天感謝美方重申台灣關係法、台美夥伴關係的重要性，以及美國基於台灣關係法扮演台海和平穩定關鍵保證者的重要角色；外交部指出，台美成為雙方關鍵的安全和經濟夥伴，盼繼續促進區域和平穩定及繁榮。

外交部北美司司長王良玉在例行記者會表示，外交部日前由部長吳釗燮拍攝短片向民眾說明「台灣關係法」的重要意義，也注意到這段期間美國高層在相關活動中，公開重申美國依據台灣關係法堅定履行對台承諾，包括美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）提到，將採取一切可能措施維護台海和平穩定，確保台灣有事的情況不會發生，也會依據台灣關係法協助台灣強化自我防衛。

王良玉指出，美國副國務卿康貝爾（KurtCampbell）也公開重申台灣關係法及台美夥伴關係的重要性，以及美國基於台灣關係法扮演台海和平穩定關鍵保證者的重要角色，外交部表示感謝。

王良玉說，除美國內部的聲明外，也注意到最近這段期間，美國持續聯合理念相近國家於雙邊及多邊場域共同公開傳達對於台海和平穩定的支持，包括上週接續舉行的美英外長會談、會後的聯合記者會、廣受各界注意的美日峰會、美日菲三方峰會及美韓整合防禦對話，都提及對於台海和平穩定的重要性，體現台海和平穩定已是國際間的高度共識，也是全球安全和繁榮不可或缺的要素。

王良玉表示，很高興看到台美關係在台灣關係法的基礎上不斷提升，彼此也成為雙方關鍵的安全和經濟夥伴，台灣會持續和美國等理念相近國家合作，促進區域的和平穩定及繁榮。