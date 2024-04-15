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鄭文燦臨時缺席行程、新內閣人事也從缺 是否抱屈？陳建仁：尊重安排
行政院長陳建仁今天上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，原預定副院長鄭文燦一起出席，但鄭文燦臨時另有要公缺席。媒體追問總統當選人賴清德新內閣目前並沒有鄭文燦，是否為鄭抱屈？陳建仁表示，鄭文燦有智慧且認真，對於人事安排給予尊重，相信一定會做最好的安排。
陳建仁指出，這幾年來感謝中央政府各部會大家的努力，特別是鄭文燦一直襄助相關的政務推動，而且具有智慧且認真，大家都兢兢業業在做，表現相當傑出、卓越，各部會也都是表現得相當不錯，執政的成績大家有目共睹。
陳建仁說，也要尊重未來的準總統賴清德跟準閣揆卓榮泰對於內閣人事的安排，相信一定會做最好的安排，讓整個內閣能夠達到「行動創新AI內閣」目標，也會使國家越來越好，「我們有無限的期待」。
媒體追問，520卸任後最想做什麼事情？陳建仁表示，學術研究一向是他的最愛，所以卸任之後，他就回到「娘家」中央研究院繼續他的學術研究，「這是我最喜歡的，而且也是我最樂於做的事情」。
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