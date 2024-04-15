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鄭文燦臨時缺席行程、新內閣人事也從缺 是否抱屈？陳建仁：尊重安排

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
行政院長陳建仁上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，原預定副院長鄭文燦一起出席，但鄭文燦臨時另有要公缺席。記者黃羿馨／攝影
行政院長陳建仁上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，原預定副院長鄭文燦一起出席，但鄭文燦臨時另有要公缺席。記者黃羿馨／攝影

行政院長陳建仁今天上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，原預定副院長鄭文燦一起出席，但鄭文燦臨時另有要公缺席。媒體追問總統當選人賴清德新內閣目前並沒有鄭文燦，是否為鄭抱屈？陳建仁表示，鄭文燦有智慧且認真，對於人事安排給予尊重，相信一定會做最好的安排。

陳建仁指出，這幾年來感謝中央政府各部會大家的努力，特別是鄭文燦一直襄助相關的政務推動，而且具有智慧且認真，大家都兢兢業業在做，表現相當傑出、卓越，各部會也都是表現得相當不錯，執政的成績大家有目共睹。

陳建仁說，也要尊重未來的準總統賴清德跟準閣揆卓榮泰對於內閣人事的安排，相信一定會做最好的安排，讓整個內閣能夠達到「行動創新AI內閣」目標，也會使國家越來越好，「我們有無限的期待」。

媒體追問，520卸任後最想做什麼事情？陳建仁表示，學術研究一向是他的最愛，所以卸任之後，他就回到「娘家」中央研究院繼續他的學術研究，「這是我最喜歡的，而且也是我最樂於做的事情」。

行政院長陳建仁上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」。記者黃羿馨／攝影
行政院長陳建仁上午至新竹縣視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」。記者黃羿馨／攝影
媒體追問總統當選人賴清德新內閣人事目前並沒有安排副閣揆鄭文燦，是否為鄭抱屈？陳建仁表示，鄭文燦有智慧且認真，對於人事安排給予尊重。記者黃羿馨／攝影
媒體追問總統當選人賴清德新內閣人事目前並沒有安排副閣揆鄭文燦，是否為鄭抱屈？陳建仁表示，鄭文燦有智慧且認真，對於人事安排給予尊重。記者黃羿馨／攝影

內閣 鄭文燦 陳建仁

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