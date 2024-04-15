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520就職典禮 吳釗燮：8國元首約400外賓將來台祝賀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照

第16任總統、副總統即將於5月20日就職，外傳到時來台祝賀外賓將近800人。外交部吳釗燮今天表示，截至目前為止，預計有超過40團外賓團將來台，人數約在400多人，其中包含8位國家的正副元首。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「我國國際合作發展具體成效暨未來目標」並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢指出，520就職典禮可能是外交部接下來最重要的工作之一，詢問吳釗燮在邀請外賓方面有沒有感受到來自中國大陸的打壓？

吳釗燮表示，在外賓邀請的部分還沒有感受到來自對岸的壓力，並指出，友邦國家此次參與的非常踴躍，而外賓來的層級很高、人很多，外交部擔心服務的能量不足，還從其他的單位，甚至從海外調動人力回來幫忙。

他指出，目前從海外來的外賓團數，應該是超過40團，人數不到800，約在400多人、500多人左右，外交部感受到世界各地的慶賀團想來台參加就職典禮，慶祝台灣的民主成就。

吳釗燮 外交部 多人

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