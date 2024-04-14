徐巧芯大姑涉詐 共犯疑似民進黨籍？吳崢：屬實就從嚴處分

國民黨立委徐巧芯的大姑及姐夫涉嫌詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。據了解，林于倫有民進黨籍。民進黨發言人吳崢今表示，民進黨支持檢調依法偵辦，黨員涉違法違紀情事一旦查核屬實，民進黨絕不縱容，將移送評議程序，從嚴處分。

徐巧芯的大姑，和姐夫因涉入洗錢、詐騙案遭到羈押。而疑似受兩人指使洗錢的東霖公關顧問公司負責人林于倫，竟是民進黨員。

吳崢表示，經查黨員林于倫於2022年線上入黨，而林姓黨員涉入徐巧芯大姑涉詐欺案，民進黨支持檢調依法偵辦。黨員涉違法違紀情事一旦查核屬實，民進黨絕不縱容，將移送評議程序，從嚴處分。