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大姑涉詐案！徐巧芯痛哭「我涉入就辭職」 黃捷嗆：按她過去邏輯早該下台

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈。記者王思慧／攝影
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她今天到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈。記者王思慧／攝影

國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女，和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見，徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。民進黨立委黃捷則批評，按照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案她早就應該請辭下台。

黃捷在臉書表示，徐巧芯今天上演哭倒在傅崐萁懷中討拍的戲碼，嘴裡卻清晰地切割家人，強調「我涉入我辭職」、「老公涉入就離婚」、「親戚涉入就依法嚴辦」等，難道這樣就想矇混過關？

黃捷說，徐巧芯與其厚著臉皮演哭戲，不如把洗錢詐欺案的前後時間軸仔細說明。她並向徐巧芯提出三個問題：第一，徐巧芯透露大姑夫妻一直是家裡的問題人物，早已不相往來，但徐巧芯若明知對方是問題人物，為何還幫忙大姑的利息？徐聲稱跟大姑不相往來，卻幫大姑墊一百萬元？

第二個問題在於，徐巧芯假如真的和大姑長時間沒有往來，「去年底為何找大姑的公司辦造勢？」

最後一個問題，則是徐巧芯透露她不清楚大姑涉案是被威脅還是自願，但大姑夫妻都是因為有洗錢嫌疑遭收押禁見，讓人好奇徐巧芯為何要如此避重就輕、幫大姑轉移焦點。

黃捷認為，徐巧芯大姑夫婦涉詐一案有許多疑點，徐巧芯本人不僅和大姑的公司合作關係密切，也有金錢往來，如今卻聲稱自己是受害者，實在讓人看不下去。

黃捷表示，「詐騙世家」、「洗錢立委」等標籤，都是徐巧芯常常用在別人身上的，按照徐巧芯過去的邏輯，借大姑錢去詐騙、找人頭公司的主事者辦造勢，就是共犯無誤，因此徐巧芯應該馬上請辭下台。

國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女，和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見。徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。對此，民進黨立委黃捷批評她說，按照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案她早就應該請辭下台！圖／翻攝黃捷臉書
國民黨立委徐巧芯老公劉彥澧的姐姐劉女，和其丈夫因涉嫌詐欺被收押禁見。徐巧芯今表示，若她本人有涉入就辭職、老公涉入就離婚。對此，民進黨立委黃捷批評她說，按照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案她早就應該請辭下台！圖／翻攝黃捷臉書

傅崐萁 大姑 徐巧芯 洗錢 詐欺 黃捷

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