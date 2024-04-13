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藍黨團捐百萬賑災成不樂捐？ 羅智強：相信就中計了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強（圖）。圖／聯合報系資料照片

媒體報導，花蓮大地震發生，國民黨團日前率先捐款100萬元，有不具名國民黨立委表示周五黨團大會上，總召傅崐萁要求每人拿出2萬元現金，感到錯愕。國民黨立委羅智強今表示，他捐20萬再加2萬，略盡棉薄之力，為政治鬥爭而抹黑花蓮，企圖醜化捐款，相信就中了網軍側翼的計。

羅智強說，花蓮大地震，立法院國民黨團日前宣布捐出100萬協助花蓮救災，卻有媒體報導，指這是強迫所有委員一起捐錢的不樂之捐。

羅智強表示，他看了覺得好笑又寒心，地震後黨團群組內就討論要捐款花蓮表達愛心，也依捐助2018年花蓮地震的例子，由黨團成員共同分攤，大家都很支持一起參與，為花蓮盡一份心力，根本沒有人為了要出2萬元而不開心。這真的是一個很糟糕的新聞，完全不是事實。

羅智強指出，想要多捐的，當然可以自己加碼表達心意。在花蓮出生的他，就再捐出一個月的薪水20萬，希望拋磚引玉，有更多人一起伸出援手，助花蓮度過難關。

羅智強提到，他不意外有這樣的報導。自震災以來，就有各種不實謠言流傳，為政治鬥爭而抹黑花蓮，企圖醜化捐款，若是相信，可就中了網軍側翼的計。他捐20萬（個人捐款）加上2萬（黨團集捐）都捐給花蓮縣政府，讓災民能直接、盡早獲得支援。他捐花蓮，只是一點綿薄的心意，大家一起捐。

側翼 傅崐萁 捐款 羅智強 花蓮

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