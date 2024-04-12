【重磅快評】不安好心逼問盧秀燕 民進黨反被吊足胃口

台中市長盧秀燕本月初出訪新加坡，綠營質疑盧此次出訪是為2028大選鋪路，她的老對手民進黨立委蔡其昌還說盧不公開，違反常理。只是，新加坡對我政治人物來訪的慣例是一向要求低調保密，盧秀燕如此，賴清德、柯文哲也沒有例外，民進黨要求盧秀燕公開行程，安的是什麼心，路人皆知。

被視為2028大選的熱門人選，台中市長盧秀燕動見觀瞻。在市長任期尾聲出訪新加坡，綠營當然不會只著眼市政交流，而是在意盧在訪星期間見了那些政要，目前已公開的有新加坡環境部長傅海燕、西北區市長任梓銘，但民進黨陣營仍舊對盧窮追猛打，反而引來側目。

民進黨籍議員施志昌等人質詢要求盧秀燕應公開新加坡行程，指市府花公帑是鋪排總統前哨戰，還是取經或旅遊？應該說清楚；也有人批評盧非國家元首，市政考察沒有機密，盧刻意說該見的都有見，卻又不說明見了哪些重要人士？營造神祕是為抬高政治身價。

盧秀燕連任市長的競選對手、民進黨立委蔡其昌更說，市長用政府預算出訪，見了誰，有什麼心得，議員、市民都有興趣，應公開透明，不需閃躲，不公開有違常理。

盧秀燕對於綠營的要求，一概以「行程是否公開需遵守外交機制」來回應，答覆很簡單，卻也是政治的現實。盧秀燕對行程保密是應新加坡的要求，非僅盧秀燕如此，而是歷來兩國政治人物互動的慣例，藍綠白都沒有例外，不能因為主角換成了盧秀燕，民進黨就要打破慣例。

以準總統賴清德為例，2017年9月他北上擔任行政院長，同年4月他以台南市長的身分出訪新加坡，當時他低調保密的程度遠勝於盧秀燕，他是到了新加坡才在臉書PO文參訪餐飲服務機器人的運作模式，出訪行程因此曝光。當他結束行程訪台，也未見藍營逼問他在新加坡見了那些政要，因為加坡的行事慣例眾所周知。

去年總統大選期間，柯文哲也曾訪新加坡，2024大選戰敗，柯也不避諱開始備戰2028總統大選，甚至在專訪節目中透露520後將再出訪新加坡，主要的任務是到李光耀學院取經，而且要待一段時間。柯文哲之前見了那些星國政要，沒人逼問，520後要和誰見面，那也是他的事，反正都得依星國的遊戲規則行事。

前有賴清德、柯文哲的例子，沒人說違反常理。其實，綠營很清楚，我方政治人物和星國互動的潛規則就是不主動發布新聞，一切都只能等星方發布訊息後再證實。這次綠營亟於逼問盧秀燕在新加坡見了誰，最主要是對自己的執政沒有信心，以致於任何風吹草動都要緊張半天。

在這種情況下，盧秀燕口風越緊，民進黨就更緊張。盧秀燕當然清楚綠營的心魔，雖說「基於外交禮儀沒有評論」，但又說「成果豐碩超乎預期」，確實吊足綠營的胃口。但話又說回來，如果民進黨自信於「綠色執政、品質保證」，又何須在意盧秀燕見了誰？