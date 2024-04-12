陪同陳建仁視察新竹建設 柯建銘今缺席立院年改表決大戰

今天立法院院會，國民黨否決民進黨團提出的停砍軍公教退休金相關復議案，民進黨團質疑民眾黨團不投票。民眾黨團總召黃國昌反批民進黨表決輸就牽拖，應該問自家總召柯建銘跑哪去，怎麼沒出席院會。柯建銘助理則在臉書表示，行政院長陳建仁到新竹視察地方建設，依規定得請假。

針對今天立法院議事攻防，面對民進黨團指控不投票，黃國昌反嗆，民進黨團應該去問自家總召柯建銘人跑去哪裡了，怎麼沒有出席院會？難道柯建銘所謂的「天天甲動」，只有適用在其他民進黨立委嗎？

對於柯建銘今天上午缺席立法院會，柯建銘助理在臉書表示，今天上午陳建仁到新竹視察改善竹科跟新竹交通的高鐵橋下聯絡道，這可能是陳建仁在行政院長任內最後一次視察，這條道路對新竹縣市和園區的交通事關重大，該條路也是柯建銘的政見。

柯建銘助理表示，依據民進黨團規定，總統或行政院長到選區視察，得向黨團請假陪同。此外，民眾黨全台最高支持度在新竹，柯建銘去顧新竹建設，黃國昌有什麼意見。