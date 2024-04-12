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「486先生」陳延昶遭民眾黨除名 嗆聲要柯文哲還一萬元

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
「486先生」陳延昶。圖／聯合報系資料照片
「486先生」陳延昶。圖／聯合報系資料照片

民眾黨中央評議委員會昨天通過，將黨員「486先生」陳延昶除名、處分前幕僚吳靜怡停權一年。陳延昶今在臉書透過影片和文字表示，民眾黨擔心他在網路號召會選上黨主席，民眾黨主席柯文哲恐什麼都不是；所以想把他逐出黨外，嗆把一萬元的終身黨費還給他，揚言考慮組律師團每天盯民眾黨主席柯文哲等人一言一行。

今天稍早，黃珊珊在黨團記者會後接受媒體聯訪，被問到陳延昶、吳靜怡案，她表示，尊重民眾黨中央評議委員會的決議，因為他們一定有相關檢舉跟事證，尊重中央評議委員會的決定。

陳延昶表示，一旦他在網路號召，「3000人、5000人入黨不是問題」，只要他打算參選黨主席，很有可能變成真的，一旦成真，「那現在的老大，不是市長，不是總統，什麼都不是，連黨主席都不是的話就是個屁了。」因此民眾黨想盡辦法要除掉他終身黨員的身份、把他逐出黨外。

陳延昶說，民眾黨不斷透過黨紀處分將他停權，讓柯老大在這幾年間風調雨順，結果昨天他在電視上看到自己被除名，認為整件事很荒謬，他也感到遺憾，可能柯文哲一直覺得自己在批評他，但如果用溫和的方式提出建言，誰理他，所以才用這麼激進的方式引起柯文哲的注意。

陳延昶表示，一個組織本來就該有不同的聲音，他自己在經營公司，也希望同仁對於他的方法、行為，能給予不同看法，讓他能踩剎車，而不是大家都在拍馬屁；現在柯文哲周遭全是一群馬屁精，只會阿諛奉承。

陳延昶說，民眾黨做了讓他覺得莫名其妙的決定，如果民眾黨、柯文哲還要臉，就把那一萬元台幣的民眾黨終身黨員費還給他，事情做得漂亮一點。陳延昶稱考慮要組律師團，每天緊盯柯文哲、黃國昌等民眾黨人的一言一行，看是否違法，一有違法就去地檢署控告，糾正他們的行為。

486先生 吳靜怡 柯文哲 民眾黨

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