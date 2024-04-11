第一時間衛福部不扣寶林食材？ 北市衛生局：善意討論

寶林茶室食物中毒案未歇，地方、中央隔空交火。藍營北市議員柳采葳今質詢，衛福部第一時間不願查扣食材，更爆北市勒令分店停業還接到中央關切電話。衛福部次長王必勝否認此事，更反批北市推責任。北市衛生局長陳彥元表示，這些都是良善提醒、善意討論，而不是目前政治攻防的包庇、施壓等。

陳彥元下午強調，回應從來沒有使用關切、推託的字眼。中央、地方對於執法適法性有一些討論，但他認為該案情形不一樣，是比較嚴重、罕見且殺傷力很大，包含食材有換來換去的可能，因此他決定還是要關店。陳說，這些都是良善提醒、善意討論，而不是目前政治攻防的包庇、施壓等。

蔣萬安針對寶林茶室案等近期相關食安事件，上午赴議會專案報告並答詢。柳采葳質詢指出，3月26日已知有4案例，衛福部卻不願查扣食材？

陳彥元補充說明，3月26日要去稽查，疾管署、食藥署都有表達要一起前往。至於衛福部不願查扣食材部分，當下我們提到，這個毒素可能不是地方衛生局驗得出來，所以希望中央可把食材全部帶回，事後也證明，不只地方衛生局，連中央都不一定驗得出來。

陳表示，不能說不願意，主責還是在地方衛生局，當時他跟市長說這是一個極罕見、很特殊食物中毒，不是地方衛生局驗一般常規食物中毒的細菌可以驗得到，所以跟食藥署討論，食藥署決定把食材扣回去。

柳采薇追問，過程有討論過，顯然食藥署第一時間是不太願意把食材接回去主動調查，就是想要甩鍋、推卸責任？蔣萬安回應，「的確」，局長有回報，「第一時間他們是不願意」，但積極溝通、徵詢食藥署高層後，才查扣食材。

至於勒令寶林所有分店停業，有接到中央關切電話？中央有護航？陳彥元說，每一次大幅度關店都會討論，為了避免波及無辜，會有這樣討論。當時我們認為食材有交換的可能，北市還是堅持先關，中央也尊重決定。