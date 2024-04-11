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漁民批海洋保育法空白授權 許宇甄：未取得共識不能審查

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

海委會今天舉行海洋保育法立法公聽會，參與的漁民代表200多人，漁民質疑既有海洋法令規範已經很嚴格，現在又要制定海洋保育法「疊床架屋」，國民黨立委許宇甄表示，漁民不反對保育，但反對空白授權、未充分溝通就立法；她認為未取得共識與獲得漁民朋友支持以前，海保法不應進入逐條審查，將在立法院為漁民把關。

許宇甄認為，劃設海洋庇護區是相對簡單的做法，但對討海人衝擊大，沒有補償只有限制跟處罰，漁民生計會受到影響，不能只有限制完全不顧討海人的生存，海委會要制定法律限制漁民捕撈海洋生物時，也要想辦法照顧、輔導漁民。

許宇甄表示，為了有永續的海洋資源可以利用，沒人會反對制定海洋保育法，漁民代表是反對在沒有充分溝通下就倉促制定海洋保育法，以及院版處罰過重，海洋庇護區如何劃設不夠明確，反對空白授權，這些心聲她都會轉達給立法院的同事們知道。

許宇甄強調，海洋保育立法工作要做，但不能忽視漁民的權益；立法院3月底審查海保法時，為了聽取漁民聲音，要求海委會要先到全國各地召開公聽會，待公聽會完成才能開始審議海保法，海保法公聽會不能只是走一個過場。

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