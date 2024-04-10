綠委批馬習二會否定台灣主體性「馬因口誤修正中華民國」

前總統馬英九今天與大陸國家主席習近平二度會面，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤晚間表示，馬英九全然配合並附和中方一中原則下的九二共識，落入中方片面設定之一中框架，否定台灣主體性，難以為台灣人民認同。

吳思瑤表示，樂見透過兩岸對話，消弭敵意並促進和平，但她認為，馬英九與習近平會晤，未能正面呈現台灣主流民意，伸張台灣主權地位，有違台灣社會期待。

吳思瑤說，馬英九甚至一度因口誤而修正中華民國說法，全程以中華民族論述模糊並取代「中華民國」，連自己國家國號都難以說出口，有失中華民國民選總統之高度，令人遺憾。

吳思瑤表示，尊重馬英九個人的中國情懷，但事實是馬英九悖離台灣民心，無法代表台灣主流民意，因此此一會晤，幾無實質意義。