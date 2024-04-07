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澳籍新加坡夫妻入太魯閣失聯 不排除也在砂卡礑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
新加坡、澳洲雙國籍夫妻目前仍失聯，兩人在車站前的失聯前身影。圖/民眾提供
新加坡、澳洲雙國籍夫妻目前仍失聯，兩人在車站前的失聯前身影。圖/民眾提供

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0403花蓮地震第五天，仍有6人失聯，分別是砂卡礑步道游姓一家5口中的3人、和仁礦區的蕭姓男子，以及澳洲籍的新加坡夫婦Sim Hwee Kok、Neo Siew Choo。搜救隊表示，星國夫婦當天上午6時30分搭乘太魯閣線觀光巴士前往太魯閣，但園區內災點幾乎都搜查完畢，沒發現兩人身影，不排除也可能在砂卡礑步道，今天將連同游家其餘3人，一同搜尋。

砂卡礑步道原本有游姓一家5口、21歲胡姓女子失聯，經過連日搜救，已找到3具遺體，其中一具確認是胡姓女子，另2人因被土石重壓，還無法拖出，經家屬初步以照片指認，懷疑是游男及其大女兒，另有游妻及兒子、小女兒還未尋獲。

持有澳洲護照的新加坡夫婦，3日地震當天上午6時半搭乘310是太魯閣線觀光巴士，巴士8時抵達終點站天祥，但無法確定2人中途下車地點，巴士也困在山區。

內政部消防署特種搜救隊長陳義豐說，園區內災點，包括合流、九曲洞等地，連日搜救清查，都沒有發現星國夫妻，手機定位也沒有收穫。因為無法確認兩人下車地點，不排除地震發生時兩人也可能在砂卡礑，今天將持續在砂卡礑崩壁搜尋。土人其無人機搜救隊今早也到前進指揮所，希望透過無人機協助，盡快找到所有失聯者。

此外，和仁礦區有一名蕭姓男子失聯，疑似被活埋，連日來調動機具開挖，但昨天下午近3時遇到山崩，搜救過程因此暫緩。

花蓮強震造成砂卡礑步道疑有六人遭活埋，搜救人員5日挺進現場，發現兩具遭重石壓住的遺體，考慮改採重機具開挖。圖／搜救隊提供
花蓮強震造成砂卡礑步道疑有六人遭活埋，搜救人員5日挺進現場，發現兩具遭重石壓住的遺體，考慮改採重機具開挖。圖／搜救隊提供

地震 失聯 巴士

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