國會慢半拍 地方已明文禁止反質詢

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

立法院法制局報告指出，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，現行對於反質詢無明文規定，但地方議會議事規則中，已有反質詢規定，地方政府官員面對議員質詢不得拒絕答覆，並不得反質詢，違者經會議主席制止無效，得令離開會場。

新國會朝野攻防，常見官員與立委脣槍舌劍，被部分在野黨立委認為是反質詢，因此國民黨立院黨團推動國會改革法案中，就有不少針對官員不得反質詢提案，違反者可以罰款或趕出會場。

立法院法制局報告指出，立法院院會或委員會開會時，立委質詢官員，而官員回覆中有部分以反問方式為之，遭批評為「反質詢」。現行立法院職權行使法、立法院議事規則等國會相關法規對反質詢並無明文規定。

法制局報告提到，質詢制度只存在於內閣制及行政機關須向立法機關負責的國家。該報告也列出美國、日本、法國等政府體制予質詢制度比較。美國採取總統制，國會為行使調查權得傳喚各有關人員到國會作證 ，親自出席委員會並以書面或口頭形式，陳述事實、提供證據及答覆詢問。日本採取內閣制，質詢對象為內閣成員，分為口頭及書面兩種質詢模式。

法國為混合制，質詢對象為部長會議成員，但涉及總體政策時以總理為對象。台灣同樣採取混合制，質詢對象是行政院院長及行政院各部會首長，以口頭跟書面方式質詢。綜觀各國體制，在內閣制或混合制國家，才有國會議員質詢政府的權限，官員自有答覆質詢內容的義務，此時官員如有反質詢或實問虛答等不當答復，各國目前並沒有法律責任。

地方立法機關議事規則中有反質詢規定，地方官員面對議員質詢不得拒絕答覆，並不得反質詢，違反者經會議主席制止無效，得令離開會場。