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陳菁徽受外媒專訪談代理孕母法制化 保護女性受剝削

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽為台灣婦產科不孕症醫師出身，她日前接受CNN專訪，談論台灣少子化、低生育率議題，以及相關人工生殖法修法將帶來的影響。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽為台灣婦產科不孕症醫師出身，她日前接受CNN專訪，談論台灣少子化、低生育率議題，以及相關人工生殖法修法將帶來的影響。圖／陳菁徽辦公室提供

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台灣生育率世界倒數第一，少子化問題嚴峻考驗政府應對措施。國民黨立委陳菁徽為台灣婦產科不孕症醫師出身，她日前接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，談論台灣少子化、低生育率議題，以及相關人工生殖法修法將帶來的影響。

陳菁徽表示，台灣生殖醫學技術領先多數國家，但受限於台灣人工生殖法，導致許多單身女性、女同志伴侶需要遠赴海外，花費高額醫療費用才能完成生育。

陳菁徽指出，台灣人口急速下降是嚴重的「國家安全」議題，出生率下降對台灣構成的威脅更大，因為台灣的人口基數要小得多，而且在發生軍事衝突時，國家安全與民生經濟發展將受到前所未有的威脅。

隨著少子化議題的討論度持續升溫，放寬人工生殖的正反意見隨之提升。針對代理孕母，許多反對派團體開記者會反對代理孕母修法。陳菁徽強調，透過制定全面的法律框架來保護代理孕母在懷孕期間的權利，就是避免所謂「代理孕母商業化」及「女性受剝削」的最好方式，持續的溝通對話很常重要，也期待在4年任期中可以通過。

陳菁徽與其他同黨、跨黨派委員積極處理，放寬鬆綁人工生殖法，因少子化議題影響經濟發展，關乎整體國力能否應對外敵以及保障國家安全。

代理孕母 少子化 陳菁徽

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