花蓮大震重建 許宇甄籲行政院善用特別統籌分配稅款

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昨天花蓮大地震，國民黨立委許宇甄今天表示，行政院第一時間撥款3億元給花蓮縣政府作為法0403震災之用，只能解一時燃眉之急，對於長期復原工作來說，需要行政院給予更大的支持。

許宇甄指出，行政院今年度可以支用的特別統籌分配稅款約有240億元，此次花蓮地震是921以來最大的地震，對花蓮造成的傷害尤其嚴重，除此之外，新北也有重大災情，尤其是環狀線捷運出現位移，需要長期修復停駛，通勤轉運及修復所需經費尚待估算，也需要中央政府給予協助。

許宇甄表示，特別統籌分配依規定是要支應地方政府緊急或其他重大事項所需，建議行政院應提撥足額經費，供各縣市政府用於此次大地震的重建復原工作，以利民眾生活早日回復正常。

許宇甄強調，災後復原工作需要中央與地方齊心合作，地方政府的人力、物力、財力都較為緊繃，行政院一定要做地方政府及人民最大的後盾，讓地方政府在災後重建路上無後顧之憂，得以全心全意投入災後復原工作，協助災民療傷止痛，盡快恢復正常的生活。