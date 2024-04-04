昨花蓮大地震仍有3共機擾台 鄭文燦：對岸應衡量台灣民眾感受

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昨天上午7點58分花蓮縣近海發生規模7.2強震，造成9死、上千人受傷。中國大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮昨表示，大陸高度關切，向受災的台灣同胞表示誠摯慰問。但根據國防部公布最新共機動態，昨共偵獲共機3架次、共艦7架次持續在台海周邊活動。行政院副院長鄭文燦今天受訪表示，重大災害期間，對岸應該衡量用什麼方式，台灣民眾心理會有什麼感受。

我國昨天上午發生規模7.2強震，全台各地都出現不少災情。而根據國防部公布最新資訊，昨天上午6點至今天上午6點偵獲共機3架次，另有共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

鄭文燦今陪同蔡英文總統赴台北車站視察交通搶修及連假疏運時受訪表示，在重大災害期間，對岸應該衡量用什麼方式，台灣民眾心理會有什麼感受。

針對各國對地震表達慰問，鄭文燦表示，目前有47國表達慰問跟關心，總統府及外交部都有表達感謝，因救災良好，我國自己的搜救人員已陸續完成搜救，都很謝謝各國關心。國際救援互助合作很重要，各國家只要有緊急災情發生，台灣也會派員出發，這次地震在昨天就非常快速救出。