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花蓮大地震／因應強震及連假疏運需求 鄭文燦開會提應變措施

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片
行政院副院長鄭文燦。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

因應0403大地震及清明連假交通疏運需求，行政院副院長鄭文燦今日下午召集會議，緊急調度花蓮對外運輸量能。鄭文燦表示，今天早上發生的規模7.2地震，造成花蓮對外鐵、公路中斷，台鐵今晚12時會完成單向搶通，明天中午恢復雙向通車。蘇花公路部份，工程人員正在全力搶修，務必要在最短時間內開設便道，讓蘇花公路可以暢通。

針對花蓮聯外交通，台鐵方面，今天晚上12點會完成單線搶通，明天早上單線通車，明天中午會恢復雙向通車，請旅客可以多運用台鐵。

海運方面，徵調台北快輪，以及新臺馬輪，往返蘇澳港到花蓮港，今天下午3點開始，開放在蘇澳港和花蓮港登記，臺北快輪可以載送230輛小客車，請民眾多加運用。

空運方面，今天晚上請2家航空公司增加6個班次，分別從台北、台中、高雄往返花蓮，希望能夠最快的速度協助旅客疏運完成。

針對花蓮對外聯絡的交通動線台9線蘇花公路，因為下清水橋中斷，工程人員正在全力搶修，務必要在最短時間內開設便道，讓蘇花公路可以暢通。

0403花蓮大地震 台鐵 花蓮強震 蘇花公路 行政院 連假 鄭文燦

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