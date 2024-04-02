陳建仁明視察中和交流道改善工程 張智倫喊話縮短時程

國道3號中和交流道過往在尖峰時段時常回堵，壅塞情形令居民苦不堪言，行政院長陳建仁明天將視察「國道3號中和交流道改善工程」。國民黨立委張智倫今天表示，交通部目前規劃「國道3號中和交流道改善工程」於2030年完工，呼籲陳建仁、交通部能縮短7年的計畫期程，讓民眾早日脫離塞車之苦。

張智倫指出，中和交流道北向出口車流量，尖峰時段每小時達4000輛以上，主線回堵時常達到3公里之遠，由於塞車問題困擾居民已久，他積極與行政院、國發會及高公局等單位溝通，協助爭取「國道3號中和交流道改善工程」中長期計畫，也在3月5日總質詢時，要求行政院、交通部縮短7年期程，尤其要加速行政部門核定效率，陳建仁院長也表示「盡可能來進行」。

張智倫表示，「國道3號中和交流道改善工程」經高公局評估，改善方案為「南出新闢高架分流匝道」、「北出新闢分流匝道」，並將在南下主線內側拓寬1車道，所須經費14.9億元由國道基金支應、2030年完工，南下速率可提升12%、北上速率提升14%，尖峰時段估計可節省整體行車時間57%。張智倫肯定高公局改善方案，但因時常接到民眾陳情，期盼計畫期程能再縮短。

張智倫提到，今年2月已成功促成短期改善計畫，調整國3中和交流道北向出口前主線車道，將原先「外側1車道出口專用」且路肩僅供大客車通行的900公尺路段，改為「外2車道出口專用」路段約2.5公里，通行容量提高1倍以上，不限定大客車，也開放小客車行駛，3月29日已完工，相信能讓往返中和的民眾回家更快速便利。