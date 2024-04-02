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徐巧芯稱下班玩樂已是衛福部老傳統 揶揄自己大驚小怪

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）、林思銘（中）、羅廷瑋（右）今天舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影
國民黨立委徐巧芯（左）、林思銘（中）、羅廷瑋（右）今天舉行記者會。記者歐陽良盈/攝影

國民黨立委徐巧芯昨質疑，寶林茶室食物中毒事件釀死傷，衛福部次長王必勝在原因尚未查明前還出席樂團活動，社會觀感不佳；民進黨立委吳沛憶稱不關徐的事。徐巧芯今揶揄，是自己大驚小怪，王必勝屢在重大事件發生時玩樂，「算起來也是衛福部的老傳統了。」

徐巧芯昨在立法院衛環委員會質詢，秀出王必勝3月29日出席爵士樂團活動的照片，指半年來陸續發生雞蛋、西部特羅、蘇丹紅、小林紅麴、寶林茶室食物中毒等事件，但王必勝當日卻還在現場唱唱跳跳、談笑風生。

吳沛憶認為，王必勝替台北市長蔣萬安救火，還要到立法院被國民黨羞辱，蔣有國民黨議員護航，連進市議會報告都不用，不關徐巧芯的事卻管到海邊撈過界。

徐巧芯今天上午自我揶揄，指她後來回去想一想，應該是自己大驚小怪，王必勝在疫情期間都可以跟小三出去玩，調查台糖豬肉有無瘦肉精時也去日本玩，這次在調查寶林案期間繼續玩也是很正常的事，畢竟王必勝的前輩、衛福部前部長陳時中也是在新冠肺炎疫情期間下班喝紅酒，「這算起來也是衛福部的老傳統了。」

徐巧芯表示，地方前線人員辛苦稽查，晚上幾乎都沒什麼睡覺，結果在網路上看到這樣的照片，無論第一線工作者會不會覺得心裡怪怪的，她都尊重，如果王必勝、陳時中覺得不會有社會觀感問題也很好，就繼續參加這類活動。

徐巧芯說，蔣萬安本來有行程要去大巨蛋開球，後來也取消了，綠營應該站出來批評蔣萬安幹嘛取消開球行程啊，應該效法王必勝的精神，下班時間就應該盡情玩樂，才是公務員該有的樣子。

徐巧芯指出，八八風災時是國民黨執政時，當時行政院秘書長薛香川在父親節跟爸爸吃飯，還沒當總統的蔡英文說氣到要砸電視，民進黨自己執政時卻雙標，重大案件調查期間繼續玩樂。

徐巧芯說，自己批評地方首長或公務員在重大事件調查期間玩樂，未考量社會觀感是自己的問題，不是王必勝的問題。

國民黨 徐巧芯 王必勝

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