賴蕭聽取國防簡報 國防部：會前會後均由府發布訊息

國防部今天表示，總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴明（2）天將前往國防部聽取國防事務簡報，會前會後訊息均由總統府發布。

國防部長邱國正今天列席立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委賴士葆質詢表示，過去總統都是先確定行政院長、國安會秘書長人選後，再聽取國防部長簡報，但這次這個行程往前。立委解讀此次讓國防部長先報告，某種程度是力挺邱國正。邱國正說他感激立委，但他沒聯想到這件事，他不知道。

邱國正證實國防部明（2）天對賴蕭進行簡報，但他說沒發覺有往前問題。他表示，一個長官要更換，有必要了解國防部當前狀況與未來走向，沒有那邊沒報告、我們就報告的問題。至於是否是力挺邱國正的表態？邱國正說他沒有這種念頭，也不知如何回答。

國防部慣例明（周二）天應舉行例行記者會，但傳已調開。詢及國防部明日簡報前後會否發布訊息，獲覆均由府方發布。