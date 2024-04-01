馬英九今啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

前總統馬英九率團訪問中國大陸，上午於桃園機場發表行前談話，他表示這次帶著大九學堂的青年學子再一次訪問大陸，就是希望在當前兩岸情勢緊張的時候，傳遞台灣人民愛好和平、希望兩岸交流、避免戰爭的心聲，此行既是和平之旅，也是友誼之旅。

馬英九強調自己已經卸任總統八年，沒有公職也沒有黨職，唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩岸民間減少敵意，累積善意，去年證明這個方式是可行的，透過兩岸年輕人建立友誼，可以化解兩岸之間許多對立。