AIT主席羅森柏格五度訪問台灣 擬與政府高層見面
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今日訪台，是第五度訪問台灣，預計於我國政府高層、部會官員及各界領袖，就台美各項重要議題深入交換意見。
外交部今指出，羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於3月31日至4月6日訪台，此行將與我國政府高層、部會官員及各界領袖，就台美各項重要議題深入交換意見。
外交部表示，這次是羅森柏格自去年3月20日接任AIT主席後第五度來台訪問，以具體行動展現對台美關係的高度熱忱。外交部對羅森柏格主席等人來訪表達誠摯歡迎，並將在台美堅實友好的基礎上，持續與羅森柏格主席及所有美方友人密切合作交流，持續深化及拓展台美長久緊密的全方位夥伴關係。
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