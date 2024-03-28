電價凍漲明立院攻防 曾文生：低於成本價格是否合理？

國民黨團、民眾黨團提案凍漲電價，列入明天立法院會議程，若通過凍漲電價案，政府有何配套？經濟部次長曾文生表示，如果決議全部凍漲，就只能仰賴持續補貼，尤其是獲利好的產業，台電持續提供低於成本的電價，這樣是否合理？要交給國會討論與評斷。

電價4月起平均調漲11％，藍白日前分別在立法院程序委員會中提案，建請立法院會決議，停止調漲電價。程序委員會經表決，通過國民黨團、民眾黨團提案，列入明天院會議程。

曾文生表示，明天院會還未做出決議，他沒辦法回答還不確定的事情，但他表示，這次電費調整，針對不同對象，有不同調幅，如果全部都凍漲，就會持續補貼，甚至是獲利好的產業，台電仍要繼續提供低於成本的電價。

曾文生表示，媒體追問若凍漲會有多大影響？曾文生重申，由於沒有看到具體的決議，加上立法院不同政黨之間，對此題目的意見或許也有不同，會做出什麼結論並不曉得，但他也反問，「對比較有負擔能力、用電量較大的調整，是否也要一併凍漲？」

曾文生表示，電價審議基礎和規則是2015年依照立法院決議進行，現在已第10年。電價審議已經針對農漁業、學校、社福不要漲，300度以下調幅也下降，代表審議會有充分考慮，這些也都是依照立法院朝野意見所做的調整，明天的決議為何，仍不清楚，有具體決議再來回應。

對於物價漲還有何配套，曾文生表示，很多報導將物價漲連結電價，比如「某知名拉麵店」澄清物價調整不是因為電價，而是因為調整員工薪資；他表示，全台有94％以上店家，一個月用電不會超過3000度，試算當上限為3000度用好用滿時，一期帳單（兩個月）為3萬1000元，電價調漲後為3萬2800元，兩個月增加1800元，等於一天增加30元。

行政院發言人林子倫表示，電價調漲都已經將民生物價納入考量，會做出最細緻的調整，盡量減輕電價造成的影響，希望各界不分朝野黨派，維繫台電公司穩定，對於各領域的影響，政府會持續密切盤點、檢視，確保民生物價不受大幅波動。