賴清德見ICT業者：守護國安也要讓經濟持續發展

副總統賴清德「信賴新政 穩健接棒」產業交流之行，今天第三站聚焦AI商機，與超過30家ICT產業業者座談。賴清德表示，今年520就任總統後，他的責任除了守護國家安全，就是要讓經濟持續發展。

賴清德啟動信賴產業交流之旅，繼拜訪半導體及無人機產業後，今上午到桃園華亞科技園區與ICT產業業者座談，並參訪廣達總部，與董事長林百里閉門會談。據了解，除了電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會之外，今天座談有超過30家如資訊品牌及系統組裝、面板、網通、電路板等，橫跨不同領域的業者與會，包括和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖等人親自出席。

賴清德在交流會中表示，他將在5月20日就任總統，他的責任是要讓國家政策無縫接軌，持續穩定前進。除了要守護國家的安全以外，經濟產業是台灣生存發展的命脈，因此他有另外一個重要的責任，就是來聽取業界先進寶貴的建言，一起努力讓經濟持續發展。

賴清德指出，很多人關注台灣的半導體產業，其實台灣的ICT產業也很強勁，每年相關企業創造了2000億美元以上的國際採購，「這也代表我們的實力」。如何讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，是他的責任，也希望大家給予支持。

此外，賴清德也聽取經濟部產發署副署長鄒宇新簡報「立足台灣，打造ICT產業日不落國」，並與業者就電力供應、人才培育、淨零碳排等議題進行座談交流。接著，前往廣達公司參訪，了解其運作現況及未來發展願景。

產業人士分析，美中科技戰對抗下，擁有完整供應鏈的台灣資通訊產業是全球AI革命的關鍵之一。面對AI帶來的算力革命，產業如何佈局前瞻科技，搭上AI商機，成功升級轉型是下一個挑戰。賴清德在520上任前拜訪企業，因應地緣政治擬定產業戰略，展現魄力，也讓企業界信心大增。